김요셉

목사, 박정근

목사, 박한길

회장, 박춘광

목사, 현승원

의장 등이 특별 강사로 나설 예정이다.

세종꿈의교회(대표목사 안희묵)는 11일부터 오는 31일까지 '21일의 믿음행전'을 개최하고 월요일부터 금요일 저녁 7시50분마다 예배를 드린다.'이제, 주님이 하십니다 (It's up to the Lord)'를 주제로 개최되는 이번 행사엔(원천침례교회)(부산영안교회)(애터미)(신동탄지구촌교회)(애듀테크기업-디쉐어)참석자들은 믿음행전 기간 '특별한 은혜를 누리는 방법' 6가지 미션을 진행하게 된다. 미션엔 '매일 감사노트 작성하기' '매일 아침 알티인으로 살기' '매일 저녁 집회 참여하기' '하루 3번 다니엘 기도하기' '매주 가정 예배드리기' '매일 기적의 언어 선포하기' 등이 있다.