‘오너’ 문현준, 건강 문제로 OK 저축은행전 결장

LCK 제공

T1이 ‘오너’ 문현준 없이 OK 저축은행 브리온전을 치른다.T1은 2일 OK 저축은행과 2024 ‘LoL 챔피언스 코리아(LCK)’ 스프링 시즌 정규 리그 6주 차 경기를 치렀다. 이들은 이날 녹화 경기 방영을 앞두고 SNS 채널을 통해 “문현준이 건강상의 이유로 경기 출전이 어려워졌다”면서 엔트리 변화를 예고했다.아울러 “문현준은 다음 주부터 정상적으로 일정을 소화할 예정이다. 그가 충분한 휴식을 취한 뒤 건강한 모습으로 다시 복귀할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.T1은 OK 저축은행전에 문현준 대신 2군 정글러인 ‘구원’ 구관모를 내보낼 예정이다. 구관모는 ‘LCK 챌린저스 리그(LCK CL)’에서 KDA 2.78을 기록 중이다. 마오카이, 렐, 비에고가 올 시즌의 모스트 3다.이날 경기는 디도스 피해 여파로 사전 녹화 후 중계될 예정이다. LCK는 디도스 피해 대책이 마련될 때까지 평일에는 오후 9시, 주말에는 오후 7시부터 녹화 중계한다고 1일 SNS를 통해 밝혔다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지