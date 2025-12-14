시사 전체기사

[포토] 피켓 든 이주노동자들

입력:2025-12-14 19:06
이주노동자들이 14일 서울 용산구 서울역 앞에서 열린 2025 세계 이주노동자의 날 기념 집회에서 손피켓을 들고 강제단속 중단을 촉구하고 있다. 이한형 기자

