경찰, 통일교 금품 의혹 관계자 소환일정 조율
윤영호 말 바꾸자 증거 확보 주력
정치권 인사들의 통일교 금품수수 의혹을 수사하는 경찰은 조만간 통일교 측 관계자를 소환조사해 자금 출처를 규명하고 전재수 전 해양수산부 장관을 비롯한 주요 피의자들의 의혹을 구체화할 방침이다.
14일 국민일보 취재를 종합하면 경찰청 중대범죄수사과 특별전담수사팀(전담팀)은 사건 관련자들과 소환 일정을 조율 중이다. 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검에서 진술한 통일교의 여야 정치인 지원 의혹과 당시 자금 흐름 등을 확인하는 차원이다. 앞서 윤 전 본부장은 2018~2020년 전 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등에게 금품을 전달했다는 취지로 지난 8월 특검에 진술했다.
경찰은 이르면 15일 윤 전 본부장에 대한 구치소 방문 조사를 추가로 진행할 예정이다. 윤 전 본부장은 지난 12일 권성동 국민의힘 의원 재판에 증인으로 출석해 “세간에 회자되는 진술을 한 적 없다”면서 기존 진술을 번복했다. 의혹의 핵심 당사자가 말을 바꾸면서 경찰은 통일교와 유력 정치인 간 금품 공여 및 수수 혐의를 입증할 수 있는 확실한 증거를 확보해야 할 필요성이 더욱 커졌다. 다만 윤 전 본부장이 언급한 금품수수 시점이 수년 전인 데다 관련 진술은 4개월 전 이뤄진 만큼 증거 훼손을 우려하는 목소리도 있다. 경찰 관계자는 “주어진 여건에서 최대한 신속하게 수사할 방침”이라고 말했다.
전담팀은 출범 직후 전 전 장관, 임 전 의원, 김 전 의원을 정치자금법 위반 또는 뇌물수수 혐의를 적용해 피의자로 입건하고 출국금지 조치하는 등 수사 초기부터 속도를 내고 있다. 이들에 대한 강제수사도 조만간 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다. 이번 통일교 의혹 수사는 내년 검찰청 폐지로 경찰 수사권 집중이 예상되는 와중에 수사 역량을 판가름하는 시험대가 될 전망이다.
조민아 차민주 기자
