美 브라운대 총격 최소 2명 사망, 7명 위중… 용의자 아직 못 잡아
강의실 난사 후 건물 빠져나가
미국 동부 아이비리그 명문대인 브라운대 캠퍼스에서 13일(현지시간) 총격 사건이 발생해 최소 2명이 숨졌다.
AP통신 등에 따르면 신원이 확인되지 않은 총격범이 이날 오후 4시쯤 로드아일랜드주 브라운대 건물에서 총을 쏴 2명이 숨지고 9명이 다쳤다. 부상자 중 7명은 위중한 상태라고 로드아일랜드 병원이 밝혔다.
사건은 공과대학 등이 있는 7층 건물 ‘바루스 앤드 홀리’ 1층 강의실에서 벌어졌다. 12일부터 기말고사 기간이 시작돼 건물 외부 출입문이 열려 있었다. 경제학 원론 과목 보충 수업을 마친 후 학생들이 떠나려는 순간 얼굴을 가린 남성이 강의실에 들어와 총을 발사했다. 남성은 무엇인가를 외쳤지만 학생들은 제대로 알아듣지 못했다고 한다. 첫 911 신고는 오후 4시5분 접수됐고 용의자는 범행 후 건물을 빠져나갔다.
연방수사국(FBI) 요원과 경찰 등 400여명이 투입돼 주변 수색에 나섰지만 밤늦게까지 총격범은 검거되지 않았다. 토요일을 맞아 휴일 쇼핑객 등 인파가 몰려 당국이 수색에 어려움을 겪었다고 로이터통신은 전했다. 캠퍼스 건물이 전면 봉쇄됐고 경찰은 이날 밤 건물 내 인원들을 안전한 장소로 호송했다.
경찰이 공개한 CCTV 영상에는 용의자로 추정되는 검은 옷을 입은 남성이 호프 스트리트를 따라 걸어가는 모습이 나오지만 얼굴은 확인되지 않는다. 경찰은 총격범이 30대 남성으로 추정된다고 밝혔다.
댄 매키 로드아일랜드 주지사는 “상상조차 할 수 없는 악몽”이라고 말했다. 도널드 트럼프 대통령은 백악관에서 “정말 끔찍한 일”이라며 “지금 할 수 있는 일은 기도뿐”이라고 말했다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
