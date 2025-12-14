갈 길 먼 ‘대구독립역사관’ 건립… “지역사회와 협력”
국정과제지만 예산 확보 불발
“정확한 진단 후 대안 강구”
대구시가 역점 사업으로 추진했던 ‘국립 대구독립역사관’ 건립이 내년도 국비 확보 불발로 제동이 걸렸다. 시는 조속히 독립역사관 사업을 다시 추진할 수 있도록 지역사회와 힘을 모을 방침이다.
14일 대구시에 따르면 새 정부 국정과제로 채택되기도 했던 대구독립역사관 사업 예산이 내년 한 푼도 반영되지 않았다. 더불어민주당 대구시당은 “무리하게 사업 계획을 세우고 성급하게 발표했다”며 “2000억원이 넘는 전체 사업비는 현실적으로 부담이 크다”고 비판했다.
희망의 불씨는 남아있다. 최근 더불어민주당 정청래 대표가 ‘독립기념관 일부개정법률안’을 대표 발의했다. 충남 천안에 있는 독립기념관 분원을 다른 지역에도 설치할 수 있도록 하는 내용이다. 이에 대해 대구를 염두에 둔 조치라는 평가가 나온다.
대구시는 사업을 시작할 수 있도록 역량을 결집하기로 했다. 지역사회와 함께 정부와 정치권 설득에 나설 계획이다.
지역에서 그동안 꾸준하게 독립역사관 건립에 대한 필요성이 제기됐다. 독립운동사의 중요한 출발점인 대한광복회가 대구에서 결성된 점, 국내 유일 독립유공자 전용 묘역 신암선열공원이 있다는 점, 최초의 국권수호운동인 국채보상운동 발상지이자 많은 순국 애국지사가 수감됐던 대구형무소가 있었던 점 등을 근거로 들었다. 또 6·25전쟁 당시 자유민주주의 수호 보루였던 점, 대한민국 최초 민주화 운동인 2·28민주운동이 대구에서 일어난 점 등도 당위성을 높인다고 주장했다. 대구 중구에 조성된 근대문화골목 등 역사적 장소가 많은 것도 시너지 효과를 낼 수 있다고 홍보했다.
시는 독립역사관 조성을 통해 대구가 다양한 호국보훈 콘텐츠를 보유한 국가 구국운동 거점으로 거듭날 수 있다는 장밋빛 전망을 제시하기도 했다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “지나치게 낙관적인 인식으로 문제를 키우지 말고 현재 상황에 대한 정확한 진단 후에 대안을 강구해야 한다”며 “독립역사관의 경우 시민사회와 언론, 의회 등 범시민적 연대가 필요하다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사