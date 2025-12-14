광주도서관 매몰자 모두 수습… 시공사 등 8곳 압수수색
경찰, ‘용접 결함’ 집중 조사
광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 작업자 4명이 사고 발생 46시간 만에 모두 수습되면서 경찰과 노동 당국의 수사가 본격화됐다.
14일 광주경찰청 등에 따르면 광주고용노동청과 광주경찰청 형사기동대는 원청인 구일종합건설 서울 본사와 광주 현장사무소, 하청업체 등 6개 업체 8곳을 압수수색하고 시공 관련 서류와 자료 등을 확보했다.
경찰은 확보한 증거를 토대로 공사 과정에서 사전 위험을 충분히 평가하고 조치했는지 등을 들여다볼 방침이다. 특히 동바리 등 지지대 없이 콘크리트를 타설하는 특허공법으로 시공하면서 붕괴 위험을 예방하기 위한 안전조치를 제대로 이행했는지 등을 중점적으로 확인한다는 방침이다.
광주노동청도 원·하청 간 작업 지시 내역과 작업 방법 등을 확인해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 혐의가 있는지 조사한다.
경찰은 사고 직후 공사 관계자 5명을 조사하고 주요 관계자 8명에 대해 출국금지 조치했다. 또 사안의 중대성을 고려해 중대수사팀과 과학수사대 등 36명으로 구성된 기존 수사전담팀에서 62명 규모로 3개 수사팀을 추가 보강해 수사본부로 격상했다.
전문가들은 사고의 직접적 원인으로 철골 구조물 기둥과 보를 잇는 용접부가 하중을 견디지 못한 ‘접합부 결함’을 의심하고 있다. 수사 당국도 구조물 접합 당시 시공 불량이 있었는지, 감리·시공사가 용접 품질 검사(NDT·비파괴검사)를 적정하게 수행했는지 등을 집중 살필 것으로 예상된다.
강기정 광주시장은 붕괴 사고 현장에서 브리핑을 열고 “이번 사고로 시민 여러분께 큰 심려를 끼쳐 죄송하다. 희생자 수습이 완료된 만큼 사고 원인 규명과 재발 방지를 위해 전력을 다하겠다”고 밝혔다. 광주시는 행정부시장을 단장으로 한 관계부서 태스크포스(TF)를 가동해 사고 원인 조사에 적극 협조할 방침이다.
앞서 광주대표도서관 건설 공사 현장에서 지난 11일 오후 1시58분쯤 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 붕괴 사고가 발생해 현장에서 작업하던 노동자 4명이 매몰됐다. 첫 번째 구조자는 사고 당일 오후 2시19분쯤 발견돼 인근 병원으로 이송했으나 사망 판정을 받았다. 이어 오후 3시53분쯤 두 번째 구조자를 심정지 상태로 발견해 병원으로 옮겼다. 구조 당국은 현장 안전 확보를 마친 뒤 13일 구조대를 재투입했고 새벽 1시3분쯤과 오전 11시20분쯤 세 번째, 네 번째 매몰자를 발견해 수습했다.
광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
