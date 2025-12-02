시사 전체기사

반도체·자동차가 끌었다… 韓 수출 7000억 달러 눈앞

입력:2025-12-02 00:14
공유하기
글자 크기 조정

1~11월 누적 6400억 달러 돌파
반도체 38% ↑·자동차 13.7% ↑
철강·석화 등 7개 품목은 하락세


1~11월 누적 수출액이 6400억 달러를 돌파하면서 사상 최초 7000억 달러 수출액 달성이 코앞으로 다가왔다. 반도체 수출 호조로 지난달까지 6개월 연속 해당 월 기준 역대 최대 수출액 실적을 경신한 영향이 적지 않다. 미국 관세 직격타를 맞았던 자동차 수출도 지난달에는 두 자릿수 증가율로 수출 호조세에 힘을 보탰다. 반도체 가격 상승 흐름을 감안하면 이달 수출액 역시 증가세가 이어질 공산이 높다. 역대 최대 수출액 기록의 해가 될 가능성이 크다는 분석이다.

산업통상부는 지난달 수출액이 지난해 같은 달보다 8.4% 증가한 610억4000만 달러로 집계됐다고 1일 밝혔다. 2021년 기록한 11월 기준 역대 최고 수출액(603억 달러) 기록을 4년 만에 다시 썼다. 월 기준 역대 최고 수출액 기록 경신이 지난 6월부터 6개월 연속된 점도 주목할 만하다. 실적 호조 속 지난달 기준 누적 수출액은 6402억 달러다. 같은 기간 누적 수출액 기준 1위 기록이다.

수출 증가를 이끈 것은 반도체였다. 지난달 반도체 수출액은 1년 전보다 38.6%나 급증한 172억6000만 달러로 집계됐다. 전체 수출액의 28.3%를 차지할 정도로 비중이 컸다. 생성형 인공지능(AI) 열풍 속에 데이터센터를 중심으로 고부가가치 메모리 수요가 폭증한 영향이 반영됐다. 수출액 비중 기준 2위 품목인 자동차 역시 지난달에 64억1000만 달러를 수출하며 실적을 13.7%나 늘렸다. 하이브리드차 수출액이 43.4%나 증가하면서 실적을 끌어올렸다. 두 주력 품목 모두 올해 역대 최고 수출액 기록을 눈앞에 둔 상태다.

이달 수출액이 598억 달러 이상만 되면 연간 수출액 7000억 달러 고지를 넘게 된다. 이는 지난해 12월 수출액(614억 달러)에 못 미치더라도 달성 가능한 수준이다. 게다가 반도체 가격 고공행진을 감안했을 때 수출액이 큰 폭으로 하회할 가능성은 낮다. D램 고정거래가격은 지난 9월까지 6개월 연속 1년 전 대비 두 자릿수 상승세를 기록 중이다.

다만 수출 호황 속 업종별 명암이 짙어진 점은 우려스럽다. 15대 주력 수출 품목 중 지난달까지 2개월 이상 하락세를 기록한 품목은 철강·석유화학 등 7개 품목이다. 철강은 보호무역주의, 석유화학은 과잉 공급 영향이 장기화하며 향후 수출 전망도 어둡다. 송영관 한국개발연구원 선임연구위원은 “내년 하반기부터는 수출이 고전할 가능성이 높다”고 말했다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
인권위 “숨진 양평공무원에 진술 강요”…특검 수사관 고발
보안에 매년 수백억 썼는데… 퇴사자, 인증키로 쉽게 들락날락
카드 자동결제 중지… 공동현관 비밀번호 교체해야
보안조치 없는 ‘불통 쿠팡’… 불안한 소비자 ‘각자도생’
퇴사 직원에 ‘180만원’ 요구한 유명 치과…노동부, 압수수색
특검, ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 오세훈 기소
“한국 여행 즐거웠습니다”…110만원 남긴 일본인 [아살세]
“유산 더 내놔”…흉기 들고 누나 집 찾아간 50대 집유
국민일보 신문구독