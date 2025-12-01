당원 50% ·지역위 50% 반영, 지구당 부활까지 꺼냈지만… 당원 성토 빗발
민주당 ‘1인1표제’ 당원 토론회
일부 고성·‘정청래 사퇴하라’ 피켓
민주당 지도부가 정청래 대표의 공약인 1인1표제 도입을 두고 진통을 겪고 있다. 당은 성난 당심을 달래기 위해 당원투표와 지역구별 투표를 각각 50%씩 반영하는 방안, 지구당 부활 카드까지 꺼내 들었지만 당원 토론회에선 지도부 성토가 이어졌다. 5일 중앙위에서 1인1표제를 의결 안건에서 제외하는 방안도 검토되는 분위기다.
민주당 ‘대의원·전략지역 당원 역할 재정립 태스크포스(TF)’는 1일 여의도 민주당사에서 당원 토론회를 열고 대의원과 권리당원의 표를 1대1로 맞추는 당헌·당규 개정을 논의했다. 민주당원들은 이 자리에서 1인1표제 도입 과정의 문제점을 지적하며 정청래 지도부에 대한 비판을 쏟아냈다. 일부 당원은 고성을 지르거나 ‘정청래 사퇴하라’는 문구가 적힌 피켓을 들었다.
한 당원은 “1인1표를 따지러 온 것이 아니다”며 “지난 19~20일 진행한 여론 조사가 투표인지 여론조사인지도 대답을 못 하는데, 이런 일을 벌이는 당 지도부에 열이 받아서 온 것”이라고 말했다. 일부 당원은 주소지가 중복된 ‘유령 당원’이 정 대표 연임에 동원되는 것 아니냐는 의혹을 제기했다. TF단장을 맡은 조승래 사무총장은 “실체가 없는 주장”이라며 의혹 해소를 위한 추가적인 토론 자리를 만들겠다고 약속했다.
1인1표제 내용을 두고선 영남 등 민주당의 취약지역에 대한 보완책이 선행돼야 한다는 의견이 집중적으로 제기됐다. 친명계 윤종군 의원은 “호남이 과대대표되고 영남이 과소대표되는 상황에서 1인1표로 가는 것이 전국 정당으로 가자는 취지에 맞냐”고 주장했다. 김영배 의원은 “1인1표제를 할 거면 의사결정 정족수 조항을 신설하고 지역균형보전계수를 도입해야 한다”고 말했다.
이에 취약지역 강화를 위한 지구당 부활 등 보완책도 거론됐다. 조 사무총장은 “지구당 부활을 통해 어려운 곳에서 정당 활동을 하는 분들께 공간적 토대를 만들어주자는 얘기가 있었다”고 밝혔다. 이강일 의원은 1인1표 전당원투표 결과를 50%만 반영하고, 50%는 254개 지역구별 득표율을 반영하는 안을 제안했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사