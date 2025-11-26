한·일 중소기업 경제포럼 “새로운 비즈니스 창출”
중소기업중앙회가 일본 전국중소기업단체중앙회와 함께 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 도쿄 하얏트 리젠시에서 ‘한일 중소기업 경제 포럼’(사진)을 열었다고 25일 밝혔다. 김기문 중기중앙회장, 이철규 국회 산자중기위원장, 노용석 중소벤처기업부 차관, 이혁 주일한국대사 등 양국 주요 인사 100여명이 참석했다. 이날 포럼에서는 중소기업 지원 정책이 공유되고 K푸드·뷰티·굿즈 등 국내 제품을 소개하는 쇼케이스도 함께 마련됐다. 즉석식품과 화장품이 일본 기업들의 관심을 끌며 소비재 협력 가능성을 확인했다. 중기중앙회와 중소기업사랑나눔재단은 재일본대한민국민단에 쌀, 된장·고추장, 라면, 김 등 1억원 상당의 물품을 전달하는 후원식도 진행했다.
김기문 회장은 “한국은 ICT·반도체, 일본은 소재·부품·정밀제조에 강점이 있는 만큼 양국 중소기업이 새로운 비즈니스 기회를 만들어가는 좋은 파트너가 되길 기대한다”고 말했다.
