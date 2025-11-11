시사 전체기사

[포토] 전자동굴

입력:2025-11-11 20:03
공유하기
글자 크기 조정

서울 종로구 아트코리아랩에서 11일 개막한 ‘2025 아트코리아랩 페스티벌’에 전자동굴 작품이 전시돼 있다. 뉴시스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
집값 계속 오를 것 같죠? 한국은행은 ‘착각’이랍니다
올리브영 돌며 화장품 ‘슬쩍’…수백만원어치 훔친 中 부부
‘강제추행 혐의’ 오징어게임 오영수, 2심서 무죄
새벽배송 중 전신주 충돌 30대 사망…졸음운전 추정
천만원짜리 수표에 민생쿠폰까지…올해도 찾은 ‘기부천사’ [아살세]
“내가 고기 섞었으니 만원”…광장시장 노점 ‘영업정지’
조국 “대장동 추징·몰수 못 해” 한동훈 “모르면서 우겨”
[속보] ‘대장동 사건’ 서울고법으로…형사3부 배당
국민일보 신문구독