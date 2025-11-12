버핏의 마지막 주주 서한 “은퇴 후에도 버크셔 지분 보유”

“독서 점점 힘들지만 주5일 출근”

13억 달러 가족재단 4곳에 증여

AP뉴시스

‘투자의 귀재’ 워런 버핏(95·사진) 버크셔해서웨이 회장이 “은퇴 전까지 매주 5일씩 사무실에 출근해 조용히 일하겠다”고 말했다.



버핏 회장은 10일(현지시간) 공개된 ‘추수감사절 메시지’라는 제목의 주주 서한에서 “주주들이 그레그(에이블 부회장)에 대해 신뢰감을 갖게 될 때까지 상당량의 지분을 보유하고자 한다”고 밝혔다. 월스트리트저널을 포함한 주요 외신은 “버핏 회장의 마지막 주주 서한”이라고 전했다.



그레그 에이블 부회장은 내년 1월 취임하는 버핏 회장의 후임자다. 버핏 회장은 “(에이블 부회장이) 신뢰를 얻는 데 오래 걸리지 않을 것”이라며 “내 자녀들은 이미 버크셔 이사진과 마찬가지로 그를 100% 지지한다”고 강조했다.



버핏 회장은 지난 2분기 말 기준 1490억 달러(약 218조3600억원) 상당의 버크셔 지분을 보유하고 있다. 지분 대부분은 주당 약 75만 달러에 거래되는 원본 A주에 집중돼 있다.



버핏 회장은 재산을 자녀에게 증여하는 속도를 높일 계획도 밝혔다. 버크셔는 “버핏 회장이 이날 버크셔 A주 1800주를 B주 270만주로 전환해 자녀들이 관리하는 가족재단 4곳에 전달했다”고 밝혔다. 이는 13억 달러를 넘는 규모다.



버핏 회장은 “자녀가 72세, 70세, 67세에 이르렀다”며 “신탁 관리인이 그들을 대신하기 전에 그들이 내 재산을 처분할 수 있도록 내 생전에 증여 속도를 높여야 한다”고 설명했다.



그러면서 “영국식으로 표현하자면 나는 조용하게 지낸다”며 “놀랍게도 나는 대체로 건강하다. 느리게 움직이고 있으며 독서가 점점 어려워지긴 해도 주당 5일씩 사무실에 출근해 일한다”고 말했다.



신창호 선임기자



GoodNews paper ⓒ ‘투자의 귀재’ 워런 버핏(95·사진) 버크셔해서웨이 회장이 “은퇴 전까지 매주 5일씩 사무실에 출근해 조용히 일하겠다”고 말했다.버핏 회장은 10일(현지시간) 공개된 ‘추수감사절 메시지’라는 제목의 주주 서한에서 “주주들이 그레그(에이블 부회장)에 대해 신뢰감을 갖게 될 때까지 상당량의 지분을 보유하고자 한다”고 밝혔다. 월스트리트저널을 포함한 주요 외신은 “버핏 회장의 마지막 주주 서한”이라고 전했다.그레그 에이블 부회장은 내년 1월 취임하는 버핏 회장의 후임자다. 버핏 회장은 “(에이블 부회장이) 신뢰를 얻는 데 오래 걸리지 않을 것”이라며 “내 자녀들은 이미 버크셔 이사진과 마찬가지로 그를 100% 지지한다”고 강조했다.버핏 회장은 지난 2분기 말 기준 1490억 달러(약 218조3600억원) 상당의 버크셔 지분을 보유하고 있다. 지분 대부분은 주당 약 75만 달러에 거래되는 원본 A주에 집중돼 있다.버핏 회장은 재산을 자녀에게 증여하는 속도를 높일 계획도 밝혔다. 버크셔는 “버핏 회장이 이날 버크셔 A주 1800주를 B주 270만주로 전환해 자녀들이 관리하는 가족재단 4곳에 전달했다”고 밝혔다. 이는 13억 달러를 넘는 규모다.버핏 회장은 “자녀가 72세, 70세, 67세에 이르렀다”며 “신탁 관리인이 그들을 대신하기 전에 그들이 내 재산을 처분할 수 있도록 내 생전에 증여 속도를 높여야 한다”고 설명했다.그러면서 “영국식으로 표현하자면 나는 조용하게 지낸다”며 “놀랍게도 나는 대체로 건강하다. 느리게 움직이고 있으며 독서가 점점 어려워지긴 해도 주당 5일씩 사무실에 출근해 일한다”고 말했다.신창호 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지