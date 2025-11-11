‘징역 5년’ 사르코지, 수감 20일 만에 조기 석방
“70세에 감옥행, 상상도 못해”
프랑스 5공화국 역사상 처음으로 교도소에 수감된 니콜라 사르코지 전 대통령이 수감 20일 만인 10일(현지시간) 석방됐다.
사르코지 전 대통령은 2007년 대선 당시 측근들이 리비아의 옛 독재자 무아마르 카다피 정권으로부터 불법 자금을 받도록 방조한 혐의로 1심에서 징역 5년을 선고받고 지난달 21일 파리 상태교도소에 수감됐다.
파리 항소법원은 “증거 인멸이나 증인 압박, 공모 위험 등이 없다”며 석방을 허가했다. 다만 사르코지에 대해 해외 출국 금지와 광범위한 접촉 금지 명령도 내렸다. 사르코지를 접견해 부적절하다는 비판을 받은 제랄드 다르마냉 법무장관도 접촉 금지 대상에 포함됐다.
사르코지는 심문에서 무죄를 주장하며 “70세에 감옥을 경험하게 될 줄은 상상도 못 했다. 나에게 강요된 시련이 힘들고 너무 힘들다”고 호소했다.
조기 석방에 정치권 반응은 엇갈렸다. 사르코지가 소속된 우파 공화당의 로랑 보키에 하원 원내대표는 “정의롭고 품위 있는 결정”이라며 환영했다. 반면 좌파 정치인 프랑수아 뤼팽은 사르코지가 교도소 제공 식사를 거부하고 요거트만 먹은 사실을 언급하며 “감옥으로 돌아가야 할 테니 요리를 배워두라”고 꼬집었다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
