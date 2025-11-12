‘APEC 특수’ 경주 관광객 급증

10월 방문객 23%, 외국인도 35% ↑

도시인지도 급상승·상권도 활기

경주 황리단길 전경. 경주시 제공

경북 경주시가 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 ‘관광특수’를 톡톡히 누리고 있다. 도시 인지도가 급상승하며 국내외 방문객이 눈에 띄게 늘어났다.



11일 경주시에 따르면 한국관광데이터랩 통계 기준 10월 1일부터 11월 4일까지 경주를 찾은 방문객은 589만6309명으로 지난해 같은 기간 479만8838명보다 22.8% 증가했다. 이 가운데 외국인 방문객은 20만6602명으로, 지난해 같은 기간 15만2363명 대비 35.6% 급증했다.



주요 관광명소도 관광객이 몰리면서 활기를 되찾고 있다. 황리단길과 대릉원 외지 방문객이 118만6714명으로 지난해 96만4653명보다 23% 늘고 동궁과 월지 입장객(온·오프라인 발권)도 24만2522명으로 5.6% 증가했다.



시는 방문객 급증을 ‘APEC 효과’의 가시적 결과로 분석했다. APEC 기간 동안 국내외 언론이 경주의 주요 관광지를 집중 조명하면서 도시 인지도와 호감도가 급상승했다고 풀이했다. APEC 정상회의 기간 경주 곳곳은 본행사와 기업인자문위원회, 문화공연, 미디어 취재 등 다양한 국제행사가 연이어 열려 도시 전역이 세계의 관심을 받았다.



특히 황리단길과 대릉원은 정상회의 대표단과 외신 기자들의 주요 방문지였고, SNS와 해외 매체에 노출됐다. ‘천년고도 경주’의 감성과 전통이 어우러진 거리 풍경이 긍정적으로 소개되면서 외국인 방문객 증가로 연결됐다.



APEC 이후 주말마다 도심 곳곳에는 관광객의 발길이 이어지며 상권도 활기를 되찾고 있다. 보문단지와 첨성대 일대는 가족 단위 관광객과 외국인 단체 여행객이 눈에 띄게 늘어 숙박·식음·체험 업계 전반이 활기를 띠는 모습이다.



주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의는 경주가 국제무대에서 다시 주목받는 계기가 됐다”며 “행사 준비 과정에서 쌓은 행정 역량과 시민의 참여 정신을 바탕으로, 경주를 아시아 대표 문화관광도시로 성장시키겠다”고 말했다.



경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr



