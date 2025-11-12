부커상에 솔로이 ‘플레시’ 한국계 수전 최 수상 불발
데이비드 솔로이(51·영국·사진)의 장편소설 ‘플레시(Flesh)’가 영국 최고 권위 문학상인 부커상의 올해 수상작으로 선정됐다.
BBC에 따르면 부커상 심사위원단은 10일(현지시간) 런던 올드빌링스게이트에서 열린 시상식에서 플레시를 수상작으로 호명했다. 플레시는 헝가리 주택단지에서 자란 소년이 이라크 전쟁과 런던 부유층의 삶을 거치며 계급을 이동하는 과정에서 겪는 정체성 문제를 다룬 작품이다. 솔로이는 헝가리인 아버지와 캐나다인 어머니 사이에서 자랐다.
로디 도일 부커상 심사위원장은 “어두운 책이지만 우리 모두 즐겁게 읽었다. 심사위원단 5명이 만장일치로 수상작을 결정했다”며 “몇 장의 빈 페이지로 슬픔을 표현한 독특함이 다른 어떤 책과도 달랐다”고 평가했다.
부커상 수상자에게는 5만 파운드(약 9600만원) 상금이 주어진다. 올해 출품작 153편 가운데 최종 후보 6편에는 한국계 미국인 작가 수전 최의 ‘플래시라이트’도 포함됐다. 한국계 작가 최초의 부커상 수상은 불발됐다.
영어 외 언어로 쓰인 작품의 영어 번역본에는 인터내셔널 부커상이 작가·번역가에게 공동으로 수여된다. 한강 작가는 2016년 ‘채식주의자’로 인터내셔널 부커상을 받았다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
