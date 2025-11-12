대구서 물산업 미래 만난다… ‘대한민국 국제물주간’ 개최

12~15일 엑스코 물산업·미래 논의

12개국 9개 도시 8개 기관 참여

대구시 물산업 추진 성과도 공유



대구시와 기후에너지환경부, 한국수자원공사(K-water), 한국환경공단이 12~15일 대구 엑스코에서 물 산업의 미래를 논의하는 ‘대한민국 국제물주간 2025’(포스터)를 개최한다.



대구시는 물 분야 해외도시 대표, 학계·기관 전문가들이 참여하는 ‘세계물도시 포럼’과 ‘대구물산업 포럼’을 중심으로 국제 네트워크를 강화하고 물산업 해외 진출 활성화 방안을 모색할 계획이다.



세계물도시 포럼은 대구시 주도의 세계 물 문제 협력 플랫폼으로 물 선진도시와 개발도상국 도시들이 물 관련 정책과 기술을 공유하고 논의하는 자리다. 2015년부터 매년 개최하고 있다.



올해 행사에는 핀란드 미켈리, 일본 구마모토, 방글라데시 다카, 나이지리아 콰라, 인도네시아 물협회, 세계물위원회(WWC), 아쿠아페드(AquaFed), 이클레이 코리아 등 12개국에서 9개 도시와 8개 기관이 참여한다.



세계물도시 포럼은 공공과 민간 부문으로 나눠 진행된다. 공공 세션에서는 기후위기 대응을 위한 물관리 정책과 도시 간 협력 방안을 논의하며, 민간 세션에서는 민관 협력과 스마트 물기술의 해외 진출을 다룬다. 특히 민간 세션에는 국가물산업클러스터 입주기업협의회(KWCC)와 대구 물기업 6곳(블루센·에이티티·문창·유솔·이룸기술·한국유체기술)이 참여해 핵심 기술과 제품, 해외 진출 사례 등을 공유한다.



대구물산업 포럼에서는 물산업 진흥 정책 방향과 대구시의 추진 성과를 공유한다. 행사 기간 중 열리는 전시회에는 71개 기관과 기업이 참여해 수돗물 생산·공급, 하·폐수 처리·방류, 초순수, 상·하수도 시설 엔지니어링, 산업용수 설비·서비스 분야 기술과 제품을 선보인다. 이와 함께 해외바이어 초청 수출상담회, 공공구매상담회, 신제품·신기술 발표회, 도슨트 투어 등도 진행된다. 대구시 홍보관에서는 물 관련 주요 시책을 홍보하고 물기업 지원사업을 통해 성과를 거둔 제품들을 전시한다.



대구시는 지난해 첫 참석을 계기로 인연을 맺은 인도네시아 물협회와 물산업 협력 업무협약(MOU)을 체결한다. 인도네시아 물협회는 자카르타 소재 하·폐수 관련 기업 3곳과 함께 참여해 대구시 물기업들과 비즈니스 매칭 상담회도 진행한다.



홍성주 대구시 경제부시장은 “물의 미래를 함께 여는 스마트 혁신을 주제로 글로벌 도시들과 기관들이 지속 가능한 물 미래를 모색하는 뜻 깊은 자리가 될 것”이라며 “대구시는 지속적으로 국제 네트워크를 강화해 스마트 물기술과 혁신을 선도하는 물 산업 중심도시로 발전해 나갈 것”이라고 말했다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



