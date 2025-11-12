LIG넥스원은 구본상 LIG 회장을 비롯한 임직원들이 태국의 한국전 참전용사협회를 방문해 감사의 뜻을 전했다고 11일 밝혔다.
구 회장 일행은 태국 참전용사들에게 기념품을 전달하고 대한민국의 자유와 평화를 위해 싸운 숭고한 희생을 기렸다. LIG넥스원은 10~13일 방콕에서 열리는 국제방산전시회 ‘태국 디펜스&시큐리티 2025’에 참가하고 있다.
태국군은 한국전쟁에 6326명을 파병했으며, 이 중 136명이 전사하고 1200여명이 부상 당하는 피해를 입었다. LIG넥스원은 미국 콜롬비아 프랑스 영국 등의 참전용사 초청행사를 개최하고 재한UN기념공원 조성을 돕는 등 다양한 방면에서 한국전쟁 참전용사 지원 활동을 이어가고 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
한국전 참전용사들에 감사 인사… 구본상 LIG 회장, 태국 협회 방문
