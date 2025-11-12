‘국립대 교수 철밥통’ 깨야 ‘서울대 10개 만들기’ 성공 보인다

[이도경의 에듀 서치]

전국 9개 거점국립대를 서울대급으로 끌어올리는 ‘서울대 10개 만들기’ 정책이 구체화되고 있다. 정부는 내년에 3곳을 시작으로 단계적으로 확대하자는 입장이지만, 거점국립대들은 9곳이 동시에 시작해야 유의미한 변화가 가능하다며 반대하고 있다. 사진은 서울대 정문. 국민일보DB

교육·연구 소홀해도 페널티 없고

성과 내도 인센티브 미미한 현실

프로처럼 철저한 보상주의 도입

대학 체질 바꿔야 서울대급 가능

