핵잠부터 미사일·AI까지… 한·미 ‘방산 기술동맹’ 진일보
한·미 ‘동맹 현대화’ 구상 공식화
주한미군 전략적 유연성 확보 연계
첨단 전력 체계 전반에 걸쳐 협력
한·미 국방장관은 4일 열린 제57차 한·미 안보협의회의(SCM)에서 핵추진 잠수함(핵잠수함) 지원과 방산 협력 강화를 축으로 한 동맹 현대화 구상을 공식화했다. 양국 장관은 이번 협력이 핵잠수함을 시작으로 수상함, 미사일, 인공지능 등 첨단 전력 체계 전반에 걸쳐 확대될 수 있음을 시사했다. 이번 합의를 계기로 한·미동맹이 단순한 확장억제를 넘어 방산 기술 동맹으로 진화했다는 평가가 나온다.
피트 헤그세스 미 국방장관은 SCM을 마친 뒤 공동 기자회견에서 “한국의 핵잠수함 도입을 적극 지원하겠다”고 밝혔다. 우리 군은 SCM에서 핵잠수함 건조·운용에 필요한 기술 이전과 연료 공급 절차를 공식화해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 이에 따라 미군 당국이 제도적 협의 절차를 주도하는 형태로 핵잠수함 도입을 위한 실무 조율이 이뤄질 전망이다.
향후 발표될 합동설명자료(JFS·조인트 팩트시트)나 SCM 공동성명에는 세부 협상 단계가 남아 있는 만큼 핵잠수함과 전술핵 재배치 등 민감한 표현은 담기지 않을 것으로 예상된다. 다만 첨단 해양 전략자산 확보와 해양 억제력 강화 등 포괄적인 언급은 포함될 가능성이 있다. 이는 주한미군의 전략적 유연성 확보와도 연계되는 사안이다. 두 장관은 주한미군의 전략적 유연성 강화 방안에 대해서도 의견을 교환했다고 한다. 또 미 전략자산의 한반도 순환 배치 문제도 핵잠수함 논의와 맞물려 다뤄진 것으로 전해졌다.
이번 SCM은 한국의 핵잠수함이 핵무기와 무관한 순수 억제력 강화 수단임을 분명히 하면서 미국과 국제사회의 신뢰를 강화하는 계기가 될 전망이다. 반길주 국립외교원 교수는 “한국이 잠수함 전력 강화를 통해 북핵에 대응한다는 것을 명확히 하면서 한·미 간 이견을 좁혔다”며 “한·미 정상회담의 긍정적 성과를 반영한 결과”라고 분석했다.
헤그세스 장관은 확장억제 중심의 동맹이 핵잠수함, 사이버, 미사일, 인공지능 등 첨단기술 협력을 통해 확대되고 있다고 밝혔다. 그는 “대한민국 정부가 방위비 지출을 늘리고 미사일과 사이버 등 필수 능력 부분에서 핵심적 군사능력에 대한 투자를 강화하기로 한 것에 대해 많이 고무돼 있다”고 말했다. 또 “방산 협력 강화도 확인할 수 있었다”며 “특별히 기쁘게 생각하는 건 미 역사상 최초로 미국 군함 수리와 유지를 직접 진행할 수 있게 됐다는 점”이라고 덧붙였다. 인공지능(AI), 사이버, 우주 분야 협력 내용도 SCM 공동성명 문구에 포함된 것으로 전해졌다.
전문가들은 이번 SCM 기조가 전통적 확장억제를 넘어 방산 협력을 중심으로 한 한·미동맹의 진화 단계를 보여주고 있다고 평가했다. 임을출 경남대극동문제연구소 교수는 “군사 분야에서 한국과 미국의 조선업 협력은 점차 확장될 수밖에 없다”며 “다양한 군함 건조 등 협력 범위가 넓어지면서 한·미 방산 동맹이 대폭 강화될 것”이라고 내다봤다.
