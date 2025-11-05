일본의 세계적인 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리가 챗GPT 개발사 오픈AI에 자사 콘텐츠에 대한 인공지능(AI) 무단 학습을 중지해 달라고 요청했다.
3일(현지시간) 미국 IT 전문매체 테크크런치에 따르면 지브리를 회원사로 둔 일본 콘텐츠해외유통촉진기구(CODA)는 최근 동영상 생성 서비스 ‘소라2’를 출시한 오픈AI에 회원사 콘텐츠를 허락 없이 학습에 이용하지 말라는 공개 서한을 보냈다.
CODA는 서한에서 “소라2가 기존의 일본 콘텐츠와 유사한 영상을 대량으로 생성한다는 사실을 확인했다”며 “이는 일본 콘텐츠를 AI 학습 데이터로 사용한 결과라고 판단한다”고 밝혔다. 이어 오픈AI가 채택한 ‘옵트아웃’(저작권자가 콘텐츠 사용 금지를 먼저 요청하는 것) 방식과 관련해 “일본의 저작권법에 따르면 저작물의 사용에는 사전 허가가 필요하다”며 “사후 이의 제기를 통해 저작권 침해 책임을 면할 수 있는 제도는 없다”고 강조했다.
오픈AI가 지난 9월 소라2를 출시한 이후 이용자들은 인기 애니메이션 캐릭터 등을 AI로 생성한 동영상을 공유하고 있다. 지난 3월에는 챗GPT를 통해 지브리풍 이미지를 생성하는 것이 전 세계적인 인기를 끌면서 저작권 침해 논란이 불거졌다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
챗GPT 이미지 생성에 뿔난 지브리 "오픈AI, 콘텐츠 무단학습 중지하라"
