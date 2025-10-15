“검거 한국인 60명 신속 송환”… 캄보디아 일부 여행금지
위성락 “스캠 범죄 엄중하게 대처
귀국후 가담 정도따라 사법 조치”
위성락 국가안보실장이 캄보디아 현지에서 ‘온라인 스캠’(온라인상의 신종 사기) 범죄 단속 과정 중 구금된 한국인 약 60명을 신속히 송환한 뒤 사법조치하겠다고 밝혔다. 외교부는 캄보디아 범죄 단체들이 모여 있는 일부 지역에 여행경보 4단계(여행금지)를 발령했다.
위 실장은 15일 용산 대통령실에서 열린 기자간담회에서 “이 사안은 단순한 외교 문제가 아니라 국민 안전에 직결된 중대 사안”이라며 “이번 주말까지 송환이 이뤄지도록 노력할 것”이라고 말했다. 이어 “합동팀이 현지 정부와 직접 협의할 예정”이라며 “캄보디아에서 단속된 한국인 약 60명의 신속 송환을 1차 목표로 삼고, 귀국 후에는 범죄 연루 정도에 따라 사법적 조치를 취할 예정”이라고 설명했다. 현재 캄보디아의 스캠 산업에는 다양한 국적의 인력 약 20만명이 종사하고 있고, 이 중 한국인은 1000명가량이 종사하고 있는 것으로 알려졌다.
송환자들의 재유입 차단에도 나설 방침이다. 위 실장은 “귀국한 뒤 다시 캄보디아로 자발 재입국해 스캠센터로 돌아간 사례가 확인됐다”며 “국내에서 재유입을 막기 위한 행정적 조치를 강구하고, 캄보디아 측에도 추방자의 재입국을 차단하도록 협조를 구하겠다”고 밝혔다.
캄보디아 관련 대응은 이 대통령의 직접 지시에 따라 진행되고 있어 정상 간 협의도 진행될 것으로 보인다. 위 실장은 “양국 정상 간 소통이 이뤄질 가능성도 있다”며 “아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 등 다자 계기를 적극 활용해 주변국과도 더 많은 소통을 이어가겠다”고 했다. 이 대통령은 전날 국무회의에서 캄보디아 일부 지역의 여행 경보를 상향하는 방안을 검토하라고 지시했다.
이에 따라 16일 0시를 기점으로 한국인이 숨진 채 발견된 캄보디아 캄폿주 보코산 지역과 범죄 단체가 모여있는 바벳시, 포이펫시 지역에 여행경보 4단계가 발령돼 여행이 금지된다. 또 다른 범죄 단체 밀집 지역인 시하누크빌주에는 여행경보 3단계(출국 권고)가 발령되고, 이밖에 전 지역에는 2단계(여행 자제)가 유지된다.
일각에서 제기된 캄보디아 공적개발원조(ODA) 사업 축소 주장에 대해선 “ODA와 스캠 사안을 직접 연관 짓고 있지 않다”며 “경찰 치안역량 강화 사업 등은 계속 추진한다”고 위 실장은 설명했다. 지난 8월 캄보디아에서 피살된 경북 예천 출신 대학생 사건과 관련해선 “캄보디아 측과 공동 부검 문제에 합의가 잘 이뤄졌고, 조만간 공동 부검 후 국내 운구가 가능할 것”이라고 설명했다.
윤예솔 최예슬 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사