‘케데헌’ 이재 “‘골든’의 한국어 가사 떼창 들으며 뿌듯”

[And 방송·문화]



SM 연습생에서 K팝 대표 작곡가로

‘골든’ 빌보드 1위 등 세계적 흥행

“K팝, 한국답게 가는 게 좋아”

‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’을 부른 가수 겸 작곡가 이재가 15일 내한 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 그는 “치과에 가는 길에 트랙을 받았는데 너무 좋았다. 곧바로 영감이 떠올라 휴대전화로 멜로디를 녹음했다”고 ‘골든’의 작업 비화를 밝혔다. 넷플릭스 제공

“두 달 전까지 저는 그냥 작곡가였는데, 갑자기 많은 관심을 받게 돼 낯설고 신기하면서도 감사합니다. 적응하기 위해 노력 중입니다.”



넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 주제곡 ‘골든’을 작곡하고 부른 한국계 미국인 이재(본명 김은재·34)는 15일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 기자간담회에서 글로벌 인기에 대해 이같이 소감을 밝혔다. 그는 “미국에 살면서 어릴 때 한국이 어디에 있는 줄도 모르는 아이들이 많았다”며 “지금은 K팝뿐만 아니라 ‘K’의 모든 것이 세계적으로 널리 알려져 있다. 한국 사람으로서 자랑스럽다”고 말했다.



‘케데헌’에서 걸그룹 헌트릭스(멤버 루미, 미라, 조이)가 부르는 대표곡 ‘골든’은 빌보드 메인 싱글 차트에서 7주 연속 1위, 비연속 포함 통산 8주 1위를 기록했다. OST 전곡이 수록된 앨범은 메인 앨범 차트 정상에 올랐다. 이재는 작사와 작곡을 한 ‘골든’ 외에 ‘하우 잇츠 던’(작사·작곡) ‘테이크다운’(편곡) ‘유어 아이돌’(작사) 등의 곡 작업에도 참여했다.



‘케이팝 데몬 헌터스’ 걸그룹 헌트릭스. 넷플릭스 제공

‘골든’을 만들 때 중요하게 생각한 건 한국어 가사를 넣는 것이었다. 그는 “‘케데헌’에서 한국 문화를 보여주는 게 가장 중요하다고 생각했다”며 “미국에서 열린 관객 참여형 싱어롱 상영회에서 현지 관객들이 ‘영원히 깨질 수 없는’이라는 한국어 후렴을 그대로 따라 부르는 걸 보고 정말 뿌듯했다”고 말했다.



그는 “세계적으로 많은 일이 있는데 이 노래의 희망적인 가사와 멜로디가 사람들에게 위로가 된 것 같다. 내게도 그랬다”고 설명했다.



‘골든’은 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 ‘그래미 어워즈’ 주요 부문에 출품됐다. 이재는 “정말 상을 받고 싶다. OST 부문뿐 아니라 다른 부문에서도 인정받고 싶다”고 말했다. 아카데미(오스카) 후보로도 거론되는 데 대해서는 “상을 받는다면 그냥 기절할 것 같다”며 웃었다.



원로 배우 신영균의 외손녀인 이재는 한국에서 태어나 어린 시절 가족과 함께 미국으로 이주했다. 아이돌 가수를 꿈꾸며 한국으로 돌아와 2003년부터 약 10년간 SM엔터테인먼트에서 연습생으로 활동했다. 비록 데뷔는 못 했지만, 그 시절이 성장에 중요한 밑거름이 됐다고 회상했다.



이재는 “거절을 나쁘게 생각하지 않았다. 중요한 건 ‘그래, 또 하면 되지’라는 마음이었다”며 “어머니가 늘 ‘말이 씨가 된다’는 말씀을 하셨다. ‘할 수 있다’고 말해야 자신을 설득할 수 있다”고 말했다.



데뷔가 무산된 후 서울 연희동에서 홍대까지 매일 한 시간씩 걸어 다니며 카페에서 곡을 썼다. 그러던 2019년, 당시 연인과 다툼을 계기로 만든 곡이 레드벨벳의 타이틀곡 ‘싸이코’로 채택되면서 작곡가의 길이 열렸다. 이후 에스파의 ‘아마겟돈’, 르세라핌의 ‘쏘 시니컬’ 등 다수의 히트곡을 탄생시키며 K팝 작곡가로 자리매김했다.



최근 K팝 업계가 해외 시장을 겨냥해 현지화 전략을 쓰는 것과 관련해서 ‘한국의 정체성’을 강조했다. 그는 “요즘 K팝이 미국 시장을 의식해 팝 스타일로 가는 경향이 있다. 이해는 되지만, K팝이면 한국어가 있어야 한다”며 “결국 한국답게 하는 것이 가장 좋다고 본다”고 소신을 밝혔다.



이재는 첫 솔로 싱글 ‘인 어나더 월드’를 24일 발표하고 본격적으로 가수 활동을 시작한다. 그는 “작곡가로서 꾸준히 성장해 K팝과 미국 팝을 연결하는 역할을 하고 싶다”고 포부를 전했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



