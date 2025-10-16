시사 전체기사

신세계, 도쿄 한복판서 ‘K패션 런웨이’ 펼친다

입력:2025-10-16 00:32
공유하기
글자 크기 조정

7개 신진 브랜드 일본 진출


신세계백화점이 K패션 브랜드와 함께 도쿄 시부야의 랜드마크 쇼핑몰 시부야 109에서 오는 17일부터 다음 달 10일까지 팝업스토어를 진행한다고 15일 밝혔다. 같은 시기 열리는 시부야 패션위크의 메인 이벤트 ‘시부야 런웨이’에도 참여해 신진 K브랜드를 소개한다.

시부야 패션위크는 2014년 처음 시작돼 매년 봄·가을에 진행하는 도시형 패션 이벤트다. 올해는 ‘시부야 거리에서 한·일 차세대 패션의 교차’라는 주제로 양국의 젊은 디자이너 브랜드를 한자리에 모아 선보인다.

시부야 런웨이는 오는 19일 오후 시부야109 건물 옆 도로에서 진행된다. K브랜드를 집중 조명하는 특집무대 ‘서울 룩’이 시부야 런웨이에 처음으로 마련됐다.

신세계 하이퍼그라운드가 소개하는 무센트, 몽세누, 쓰리투에이티, 에핑글러, 홀리인코드, 레터프롬문, 프루아 등 7개 한국 디자이너 브랜드가 시부야 중심가 도로에 펼쳐지는 런웨이를 걷는다. 하루 평균 유동인구 300만명이 시부야의 스크램블 교차로 근처에서 진행돼 수많은 인파가 몰릴 것으로 예상된다.

박상언 신세계백화점 뉴리테일 담당은 “시부야 런웨이 참여와 팝업스토어를 활용해 K패션의 위상을 강화할 것”이라고 말했다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이다연 기자
산업2부
이다연 기자
565
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“집값 확산 차단 고육지책”… “중산층 주거 사다리 붕괴 심화”
시중 통화량 첫 4400조… 부동산·주식시장 과열 부추기나
[단독] “역차별까지 해서야”… 철강업계, 철강부원료 관세 면제 요청
美 ‘비자 장벽’ 높이자… 실리콘밸리서 해외 인재 유치전
한쪽선 “내집마련 무산” 다른쪽은 “집값 띄우기” 시장 대혼란
‘강하고 은밀하게’… 한화오션, 차세대 전략 수상함 공개
삼성전자 브랜드가치 글로벌 ‘톱5’… 현대차 30위 안착
[단독] 4대 로펌, ‘위성 세무법인’으로 국세청 전관 23명 꼼수 영입…의원실 전수조사
국민일보 신문구독