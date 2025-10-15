“보육원 아이들에게 최고의 선물, 등불같은 좋은 어른이죠”

[자립준비청년에 희망 디딤돌을] 오두환 굿닥터네트웍스 대표

오두환 사회적협동조합 굿닥터네트웍스 대표가 경기도 군포 본사에서 포즈를 취하고 있다. 그는 좋은 의사, 선생님들과 함께 사회적 사각지대에 있는 예비자립준비청년들과의 일대일 멘토링 프로그램을 운영하고 있다. 오 대표 제공

믿음의 경영과 선한 결단



‘나만의 멘토’와 추억 만들기



개그맨 김병만씨가 지난달 19일 경기도 과천 서울랜드에서 열린 굿닥터 주최 예비자립준비청년 초청 행사에서 자원봉사자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

멘토와 아이들이 비옷을 입고 놀이공원을 함께 거니는 모습.