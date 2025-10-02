시사 전체기사

[포토] 대목 맞은 전통시장

입력:2025-10-02 18:33
공유하기
글자 크기 조정

추석 연휴를 하루 앞둔 2일 서울시내 한 전통시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 서울시농수산식품공사에 따르면 추석 차례상 차림 비용은 서울 전통시장이 대형마트보다 13.7% 저렴했다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네
갈 길 먼 ‘배임죄 폐지’… 대체법안 없어 헛바퀴
승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분
오픈AI, AI영상 공유 소셜앱 출시… 틱톡·인스타 대항마 될까
“은행만 스테이블코인 발행? 그건 카르텔 지키겠다는 뜻”
머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어
하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중
국회 화장실서 ‘손도끼’ 발견…수사 의뢰로 경찰 내사
국민일보 신문구독