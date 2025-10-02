시사 전체기사 [포토] 대목 맞은 전통시장 입력:2025-10-02 18:33 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 서울시내 한 전통시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 서울시농수산식품공사에 따르면 추석 차례상 차림 비용은 서울 전통시장이 대형마트보다 13.7% 저렴했다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국회 화장실서 ‘손도끼’ 발견…수사 의뢰로 경찰 내사 2 민주당, 복귀 표명 특검 검사에 “위법… 좌시 않겠다” 3 방탄 RM이 깜짝 놀란 이 대통령·박진영 ‘투샷’ [포착] 4 “군대 안 갈래요” 병역의무 대상자 ‘1.8만명’ 국적 포기 5 “이준석은 안돼”…강성 지지층 반발에 ‘게임’도 못하는 여야 해당분야별 기사 더보기 1 승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분 2 ‘조민 화장품’ 면세점 입점 특혜 의혹에… “법적 대응” 3 [속보] 금값, 美정부 셧다운에 사상최고치…온스당 3900달러 육박 4 “은행만 스테이블코인 발행? 그건 카르텔 지키겠다는 뜻” 5 [속보] 코스피, 사상 첫 3500선 돌파…삼전·하이닉스 질주 해당분야별 기사 더보기 1 하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중 2 [속보] 경찰, 이진숙 전 방통위원장 체포…선거법 등 위반 혐의 3 ‘60세 이상 사절’에 상처, 알바 30여곳 퇴짜에 좌절 4 [단독] ‘특검 없이 파견검사가 공소유지’ 조항, 원대복귀 반발 불렀다 5 현직 경찰 22명, 12·3 비상계엄 다음날 골프장 찾았다 해당분야별 기사 더보기 1 머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어 2 ‘침팬지의 어머니’ 동물학자·환경운동가 제인 구달 별세 3 트럼프, 민주당 조롱 딥페이크 영상 확산…인종차별 논란 4 “전 재산 몰수에 사형 집유”…‘500억대 뇌물’ 中장관의 최후 5 고이즈미, 차기 日총리에 ‘바짝’… 양강서 뒤처진 다카이치 해당분야별 기사 더보기 1 LG 우승… NC에 울다 한화 역전패에 웃었다 2 김옥빈, 비연예인 신랑과 11월 결혼…“소중한 인연 만나” 3 ‘폭군의 셰프’로 스타덤 이채민 “잠 줄여가며 캐릭터 연구” 4 ‘폭군의 셰프’ 임윤아·이채민 뽑은 ‘최애’ 명장면·명대사 5 LG 염경엽 “SSG에 고마워…3일 뒤 바로 KS 체제 돌입” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘제국의 위안부’ 박유하, 출협 특별공로상 결국 취소 2 긴 추석 연휴 활용법… 관광공사, 무료 개방 관광지 및 축제 소개 3 “그 펜, 마음에 든다” 트럼프가 반한 모나미 ‘서명용 펜’ 1000세트 출시 4 전국이 가장 예쁠 때 로컬 여행 떠나요~ 5 [여긴 어디] 파란 가을 수놓는 붉은 메밀 물결 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네 갈 길 먼 ‘배임죄 폐지’… 대체법안 없어 헛바퀴 승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분 오픈AI, AI영상 공유 소셜앱 출시… 틱톡·인스타 대항마 될까 “은행만 스테이블코인 발행? 그건 카르텔 지키겠다는 뜻” 머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어 하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중 국회 화장실서 ‘손도끼’ 발견…수사 의뢰로 경찰 내사 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요