강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네

모경종 민주당 의원은 불참 선언
여야 3당 초선 의원들이 ‘추석 맞이 스타크래프트 대회’를 개최하려 했으나 소식이 알려진 지 하루 만에 모경종 더불어민주당 의원이 불참을 선언했다. 강성 지지층 반발에 협치는커녕 게임 하나도 같이 하기 어려워졌다는 탄식이 여권 내부에서도 나온다.
모 의원은 2일 엑스(구 트위터)에 “여러분이 주신 의견들을 보며 뜬눈으로 밤을 지새웠다. 스타크래프트 대회 참가 소식으로 많은 분께 심려를 끼쳐드렸다”며 “이준석(개혁신당 대표), 김재섭(국민의힘) 의원과 하는 이번 행사에 참여하지 않겠다”고 밝혔다. 그러면서 “여러분의 따끔한 질책의 말씀대로 지금은 우리가 모두 단일대오를 이뤄 싸워야 할 때”라며 “이번 일로 실망하신 모든 분께 깊이 사과드린다. 여러분의 회초리를 무겁게 받아들이겠다”고 고개를 숙였다.
전날 이 대표가 주최하는 스타크래프트 대회에 모 의원이 참가한다는 사실이 알려지자 민주당 지지층 사이에서는 강한 반발이 터져 나왔다. 계엄 이후 내란 청산도 안 됐는데 야당 의원과 게임을 하는 게 맞냐는 비난과 지난 대선 당시 이른바 ‘젓가락 발언’으로 논란의 중심에 선 이 대표 주최 행사에 참가해선 안 된다는 주장이 주를 이뤘다.
모 의원 SNS에는 “이 시기에 게임이라니, 내란이 청산됐나. 위기감이 없나” “이 시국에 김재섭, 이준석이랑 게임을 할 때냐. 정신 차려라” 등 강한 비판 여론이 몰려들었다. 민주당 지지자가 모인 한 온라인 카페에도 “이준석하고 스타한다는 모경종 의원 용납 힘들다. 이준석은 못 참는다”는 글이 올라왔다.
민주당 한 초선 의원은 이를 두고 “의원이 뭘 하겠다고 한 뒤 지지층이 반발하면 의원이 철회하는 게 일종의 문화가 된 것 같다”며 “이런 것을 어떻게 정리할지 고민이 필요해 보인다”고 말했다. 그러면서도 “다만 (지지층이) 야당과의 협치를 무조건 반대하는 건 아닐 것이다. 이 대표는 민주당의 많은 법안에 반대 의견을 피력하지 않느냐”며 “같이 하는 상대가 누군지도 생각해봐야 한다”고 했다.
이 대표는 국민일보와의 통화에서 “모 의원이 압박을 많이 느낀 것 같다”며 “구체적인 불참 사유는 듣지 못했지만 특별한 상황 변화가 있을 만한 이유는 그것(지지층 반발)밖에 없지 않겠느냐”고 했다. 일각에서 제기되는 ‘영포티’(젊어 보이고 싶은 40대 감성) 비판에는 “그 문구만 살려 자꾸 상대방을 악의적으로 프레이밍하려는 단편적인 정치만 이어지는 것 같다”고 지적했다.
