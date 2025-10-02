배우 니콜 키드먼, 결혼 19년 만에 이혼소송
가수 키스 어번과 “해소 못할 차이”
호주 출신 할리우드 스타 니콜 키드먼(58·사진 왼쪽)이 컨트리 가수 남편 키스 어번(57·오른쪽)을 상대로 결혼 19년 만에 이혼 소송을 냈다.
미국 연예 매체 TMZ 등에 따르면 키드먼은 지난 30일(현지시간) 테네시주 내슈빌 데이비슨 카운티 순회법원에 이혼 소송을 제기했다. 어번이 지난 6월 내슈빌 소재 자택을 떠나면서 부부는 별거 상태라고 TMZ는 전했다.
키드먼은 이혼 사유로 “해소할 수 없는 차이”를 들었다. 법원 문서를 입수한 현지 매체들은 두 사람이 이미 자녀 양육권과 양육비 합의를 마쳤다고 보도했다. 키드먼이 미성년자 두 딸을 양육하고 어번은 면접 교섭권을 갖는 내용이다. 키드먼은 1990년 배우 톰 크루즈와 결혼한 뒤 2001년 이혼했고, 어번과 2006년 재혼했다. 키드먼은 영화 ‘디 아워스’로 2003년 아카데미 여우주연상을 받았다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사