에버랜드 ‘케데헌 테마존’ 방문객 닷새만에 1만명 돌파
에버랜드가 올가을 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 성지로 부상하고 있다.
에버랜드는 지난달 26일부터 넷플릭스와 협업해 선보인 케데헌 테마존(사진) 누적 방문객 수가 닷새 만에 1만명을 돌파했다고 1일 밝혔다. 케데헌은 한국의 주요 명소들을 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령들을 퇴치하는 이야기를 다룬 작품이다. 경기도 용인 에버랜드에 마련된 테마존은 헌트릭스, 사자 보이즈, K-분식 등 케데헌의 캐릭터와 세계관을 포토존, 미션게임, OST 등 다채로운 콘텐츠를 통해 경험할 수 있도록 구성됐다.
테마존에서만 살 수 있는 키링, 헤어핀 등 한정판 굿즈(상품)도 1만개 이상 팔렸다. ‘더피’ 캐릭터가 새겨진 자수 갓은 초도 물량이 매진돼 추가 발주에 들어갔다. 테마존에서는 농심 콜라보 제품인 케데헌 컵라면도 맛볼 수 있다.
