한화오션·포스코, ‘차세대 함정용 특수강’ 공동개발
한화오션과 포스코가 함께 차세대 함정용 초고강도 강재 개발에 나선다. 한화오션은 1일 서울 중구 서울 사무소에서 포스코와 차세대 함정에 적용할 기가급 특수강 개발을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
두 회사는 강재 및 이용 기술, 용접 재료·기술, 선체 적용 기술 등 6개 분야에서 협력하기로 했다. 차세대 강재를 향후 2~3년 안에 연구·개발한다는 목표다. 한화오션은 “전투함정, 무인수상정 등 해상 무기체계의 구조 안전성, 방호 성능 및 용접부 안전성을 높일 수 있을 것”이라고 말했다.
차세대 강재가 적용되면 함정 중량을 줄이고, 방탄 성능은 향상할 수 있어 함정의 안전성 및 승조원의 생존 가능성을 높일 수 있을 것이라고 한화오션 측은 설명했다. 기가급 강재는 일반 강재에 비해 4배가량 높은 강도를 갖춘 것으로 알려져 있다.
김일홍 한화오션 특수선설계담당 상무는 “한화오션은 포스코와 함께 글로벌 첨단 함정 시장 진출을 위한 본격적인 준비에 착수했다”며 “지속적인 협업을 통해 세계 최고 수준의 함정을 제공하겠다”고 말했다. 송연균 포스코 철강솔루션연구소장은 “K-해양방산의 글로벌 경쟁력 강화와 대한민국 방위산업의 미래를 이끌어가는 데 앞장서겠다”고 말했다.
