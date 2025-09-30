李 “무분별 기소·항소 국민에 고통”… 검찰 비판
“1심 3명 무죄 2심 유죄… 타당한가”
형사처벌권 남용 제도 개선 지시
정성호 “형소법·대검 예규 바꿔야”
이재명 대통령이 30일 검찰의 무분별한 기소와 면책성 항소·상고 남용을 비판하며 제도 개선을 지시했다.
이 대통령은 대통령실에서 주재한 국무회의에서 정성호 법무부 장관에게 “검사가 되(지)도 않는 것을 기소하고, 무죄가 나오면 면책하려고 항소·상고해서 국민에게 고통을 주고 있다”며 “형사처벌권을 남용해 국민에게 고통을 주고 있는데 왜 방치하느냐”고 질책했다. 이어 “1심에서 판사 3명이 재판해서 무죄를 선고했는데 검찰은 무조건 항소한다”며 “고등법원 항소심에서 판사들이 유죄로 바꾸면 이게 타당하느냐”고 반문하기도 했다. 그러면서 “3명이 무죄라고 한 것을 3명이 뒤집어 유죄로 바꾸는 게 타당하느냐”고 거듭 따져 물었다.
이 대통령은 또 “한참 돈 들이고 생고생해서 무죄를 받았지만 (검찰이) 또 상고해 대법원까지 가 돈이 엄청나게 든다. 무죄는 났는데 집안이 망한다”면서 “이건 윤석열 전 대통령이 한 말 아니냐. 지금도 그러고 있다”고 지적했다. 이어 “저러다 죄지은 사람이 빠져나가면 어떻게 하느냐는 생각을 할 수 있지만 그건 법 원칙에 어긋난다”며 “억울한 사람이 전 재산을 날려서 인생을 망치면 되겠느냐”고 말했다. 또 “형사소송법은 유죄일까, 무죄일까 (의심스러우면) 무죄로 하라는 것 아니냐”고 덧붙였다.
정 장관은 “대통령 말처럼 (면책성 항소·상고는) 타당하지 않다. 전면적으로 사실관계 파악이나 법리 관계가 잘못된 것은 드물다”면서 “제한할 필요성이 있다”고 답했다. 이어 “명백한 법리 관계를 다투는 것 외에는 항소를 못 하도록 형사소송법을 개정해야 할 것 같다”며 “일차적으로 현실 가능한 것은 대검의 관련 사무 예규를 바꿔야 한다”고 설명했다.
이 대통령은 지난해 11월 공직선거법 위반 사건 1심 재판에서 의원직 상실형을 선고받았다. 그러나 2심은 지난 3월 무죄를 선고했고, 대법원은 대선 직전 다시 유죄 취지로 파기환송 한 바 있다. 이를 염두에 둔 발언 아니냐는 지적에 김남준 대통령실 대변인은 “이 대통령의 오랜 철학”이라고 설명했다.
