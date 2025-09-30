尹정부 추진 댐 7곳 건설 계획 백지화
환경부, 나머지 7곳도 대안 검토
환경부가 30일 전 정부에서 추진한 신규 댐 14개 가운데 7개에 대한 건설 계획을 백지화했다. 나머지 7개도 대안 검토 및 공론화를 거쳐 추진 여부를 결정한다는 방침이다. 윤석열정부는 지난해 7월 극한 홍수·가뭄에 대한 대비 목적으로 14개 ‘기후대응댐’ 신설 계획을 발표했다.
환경부는 지난 7월부터 14개 신규 댐 후보지를 대상으로 정밀 재검토에 착수했다. 건설 추진이 중단된 7개 댐은 수입천댐(양구), 단양천댐(단양), 옥천댐(순천), 동복천댐(화순), 산기천댐(삼척), 운문천댐(청도), 용두천댐(예천)이다. 경제성이 부족하거나 지역주민의 반발이 심하다는 이유에서다. 환경부는 나머지 7개 댐도 백지화 가능성을 열어뒀다. 지역 내 찬반 여론이 대립 중이거나 추가적인 대안 검토 필요성이 제기된 곳들이다. 기본구상 및 공론화를 거쳐 결론 낼 계획이다. 환경부는 7개 댐 건설 추진을 중단하면서 애초 계획했던 사업비 4조7000억원이 2조원 수준으로 줄어들 것으로 추산했다. 추가 백지화가 결정되면 사업비는 더 줄어들 수 있다. 김성환 환경부 장관은 “신규 댐 건설보다는 기존 댐과 관련 시설을 최대한 활용해 기후 위기에 대응할 수 있는 체계를 마련하겠다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
