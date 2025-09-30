[알림] 2025 국민미래포럼 엽니다

선도국가로의 퀀텀점프: 과학기술이 여는 새로운 성장

23일 개최… 新성장 전략 모색



국민일보가 ‘선도국가로의 퀀텀점프: 과학기술이 여는 새로운 성장’을 주제로 2025 국민미래포럼을 엽니다. 대한민국은 역사적 전환기의 한복판에 서 있습니다. 저성장 고착화, 미·중 기술패권 경쟁, 글로벌 공급망 재편, 지정학적 리스크 고조라는 복합 위기에 직면했습니다. 미래 기술·산업을 선점하지 못하면 국가 생존 자체가 위협받을 수 있습니다. 과학기술 패권이 미래를 결정하는 시대에서 선도국가로의 퀀텀점프는 ‘기술 주권’ 확보에서부터 출발합니다.





올해 국민미래포럼에선 대한민국이 ‘과학기술 선도국가’로 도약할 수 있는 성장 전략과 과학기술 인재·경쟁력 강화 방안 등을 모색합니다. 최재천 이화여대 명예교수가 특별강연으로, 정진호 한국과학기술한림원장과 노연홍 한국제약바이오협회장이 기조강연으로 통찰을 제시합니다. 윤지웅 과학기술정책연구원장, 정철 한국경제연구원장, 김태윤 SK텔레콤 인공지능 연구·개발센터 부사장이 주제강연을 맡아 해법과 대안을 찾습니다. 이어 박희준 연세대 산업공학과 교수의 진행으로 열띤 토론을 벌일 예정입니다. 여러분의 많은 관심을 바랍니다.



◇일시 : 2025년 10월 23일(목) 오전 7시30분~11시30분

◇장소 : 서울 여의도 국민일보빌딩 12층 컨벤션홀

◇참가 신청 및 문의 : 02-781-9222, forum@kmib.co.kr

※포럼은 유튜브 ‘국민일보 비디오’ 채널로 녹화 중계됩니다.



