영유아에게 독감보다 위험한 RSV, 예방 접종 지원해야

아기에게 호흡기세포융합바이러스(RSV) 예방 항체를 주사하는 장면. 전문가들은 올해 새로 도입된 이 예방 항체를 백신처럼 국가필수접종(NIP) 항목에 포함해 모든 영아 대상으로 접종할 필요가 있다고 입을 모은다. 제약사 제공

2세 이하 95% 이상이 걸려

중증 진행… 폐렴 원인 34% 차지

사망 위험도 독감의 최대 2.5배

올 초 예방 항체 주사 국내 도입

해외 연구서 감염 70% 줄여

높은 비용 문제… 25개국 공공 지원



RSV 입원 환아 대부분 건강했던 영아들



국외에선 RSV 예방 표준으로 자리 잡아

