똑똑한 공기청정기로 환절기 건강 챙기세요

입력:2025-09-29 21:53
코웨이

코웨이 제공

환절기에는 쾌적하고 건강한 실내 환경 유지를 위해 체계적인 공기 관리가 필수다. 하지만 환기를 위해 창문을 열면 외부의 미세먼지, 꽃가루, 알레르기 유발 물질이 실내로 유입될 수 있다. 실내에서는 집먼지진드기, 휘발성 유기화합물(VOCs) 등 각종 유해물질이 호흡기 건강에 좋지 않은 영향을 미친다.

코웨이가 최근 출시한 ‘스퀘어핏 공기청정기’는 다양한 주거환경과 생활 패턴에 맞춰 최적의 공기 관리 솔루션을 제공하는 제품이다. 코웨이의 에어매칭필터는 소비자가 필요에 따라 맞춤형으로 선택할 수 있다는 게 장점이다. 개개인의 환경에 따라 맞춤형 공기질 관리가 가능하다. 제품은 두 가지 모델(38㎡·82㎡)로 출시돼 공간 크기에 따라 선택할 수 있다.

스퀘어핏 공기청정기는 4단계 필터 시스템으로 성능을 높였다. 0.01㎛ 크기의 극초미세먼지를 99.999% 제거한다. 생활 속 냄새와 5대 유해가스도 케어할 수 있다. 특히 코웨이 특화 기술인 에어매칭필터는 주거환경과 라이프스타일에 따라 선택할 수 있다.

반려동물 가정을 위한 ‘펫필터’, 영국 알러지협회로부터 인증을 받은 ‘알레르겐필터’, ‘미세먼지집중필터’, ‘이중탈취필터’ 중 선택할 수 있다. 주기별 교체도 가능하다. 청정 바람이 나오는 상단부에는 정전기 방지 소재를 적용해 먼지 쌓임을 최소화했다. 상단 토출부를 손쉽게 분리 세척할 수 있도록 설계했다.

