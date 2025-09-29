제철 맞은 식재료 활용해 한정 상품 출시
MZ세대를 중심으로 ‘제철코어’가 인기다. ‘제철’과 ‘코어’(핵심)의 합성어로, 특정 계절에만 가능한 경험을 원하는 소비자들이 제철 식재료를 적극 소비하는 트렌드를 말한다. 이에 롯데웰푸드는 가을 제철을 맞은 고구마·사과·밤을 활용한 한정 상품들을 선보이고 있다.
먼저 전북 고창군과 협업해 ‘고창 고구마 시리즈’를 출시했다. 지난해 행정안전부·충남 부여군과 함께 진행한 ‘맛있는 대한민국 상생 로드 1탄’에 이은 두번째 프로젝트다.
부여 밤 시리즈가 한달 여만에 완판돼 올해는 생산 물량을 70% 확대했는데 그보다 빠른 2주만에 완판됐다. 카스타드·마가렛트·빈츠·빵빠레 등 12종의 상품에 고창 꿀고구마의 달콤한 맛과 향을 담았다.
제품 출시를 기념한 팝업스토어도 운영했다. 지난 5~13일 용산역·합정역·잠실역에서 고창 고구마 시리즈와 고창군 특산물을 알렸다. 또 고창 읍성 등 주요 문화유산과 지역 카페 방문객을 대상으로 제품 증정 이벤트도 진행했다.
‘프리미엄 가나’ 가을 한정 제품도 함께 선보이고 있다. 가을 제철을 맞은 사과와 밤을 활용한 쉘 형태의 초콜릿 ‘프리미엄 가나’ 사과와 피넛버터·밤과 카라멜 2종이다. 롯데웰푸드 스위트몰과 전국 편의점과 할인점 등에서 만나볼 수 있다.
롯데웰푸드 관계자는 “앞으로도 전국 각지의 제철 특산물을 활용한 즐겁고 색다른 미식 경험을 선사하기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.
