시사 전체기사

[포토] 인간탑 세레머니

입력:2025-09-25 21:18
공유하기
글자 크기 조정

에콰도르의 인디펜디엔테 델바예 선수들이 24일(현지시간) 남미 클럽 최강을 가리는 2025 코파 리베르타도레스 8강전에서 콜롬비아 온세 칼다스를 승부차기로 꺾은 뒤 환호하고 있다.

AP연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 청소년 성범죄 피해 사건, 부모 대신 ‘대리 통지’ 가능해진다
[단독] ‘김건희특검’ 파견검사 40명 중 절반가량 “돌아가겠다”
[속보] ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세
[단독]노동부 제재 불만 50대 민원인, 방화 협박하다 체포
40대 사망원인 2위는 ‘암’…깜짝 놀란 1위는 ‘자살’
명절마다 기부한 쌀만 35t…15년째 이어진 따뜻한 선물[아살세]
트럼프, 1년간 ‘4조2000억’ 벌었다…가상화폐 수입↑
태어난 지 일주일 된 갓난아기를 ‘끈’에 칭칭…왜?
국민일보 신문구독