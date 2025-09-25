이 대통령, 베선트 美 재무장관 만나… “상업적 합리성 바탕 논의 진전 기대”
베선트 “일시적 어려움 극복 가능”
유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 미 재무장관을 만나 3500억 달러 규모의 대미 투자 협상에 대해 “상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다”고 밝혔다.
이어 “한·미 관계는 동맹으로서 매우 중요하며, 안보뿐 아니라 경제 측면에서도 긴밀한 협력 관계가 동맹의 유지와 발전에 중요하다”며 “안보 측면 협력은 (협의가) 잘 진행되고 있는데, 통상 분야에서도 좋은 협의가 이뤄질 필요가 있다”고 당부했다. 한·미 간 무제한 통화스와프 필요성도 강조했다.
베선트 장관은 “한·미동맹은 굳건하며, 일시적이고 단기적 어려움이 있을 수 있지만 충분히 극복이 가능하다”며 “내부에서 충분히 논의하겠다”고 답했다.
뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
