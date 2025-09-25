댈러스 ICE 구금시설 총격 3명 사상… 트럼프 “좌파의 법집행기관 악마화 탓”
찰리 커크 암살과 엮어 ‘좌파 때리기’
도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 발생한 총격 사건이 ‘급진 좌파’와 민주당의 책임이라고 주장했다.
트럼프 대통령의 최측근이던 보수주의 활동가 찰리 커크가 암살당한 데 이어 트럼프의 핵심 정책인 이민 단속을 수행하는 ICE 시설에서도 총격 사건이 벌어지면서 ‘좌파 책임론’에 더 불을 붙일 것으로 보인다.
트럼프는 이날 트루스소셜에서 “정신 나간 범인은 탄피에 ‘안티 ICE’(사진)라고 적어놨다”며 “비열한 행위다. ICE의 용감한 남녀 요원은 그저 임무를 수행할 뿐이며 최악 중의 최악 범죄자를 우리나라에서 추방하려 할 뿐”이라고 강조했다. 이어 “그러나 그들(ICE 요원)은 정상이 아닌 급진 좌파의 전례 없이 증가하는 위협과 폭력, 공격에 직면하고 있다”면서 “이런 폭력은 급진 좌파 민주당원이 끊임없이 법 집행 기관을 악마화하고 ICE 폐쇄를 요구하고 ICE 요원을 나치에 비유한 결과”라고 지적했다.
앞서 오전 댈러스 ICE 사무소 인근 건물 옥상에서 사무소를 향해 무차별적으로 총탄이 발사됐다. 구금돼 있던 불법 체류자 3명이 총에 맞아 1명이 숨지고 2명이 중상을 입었다. 사건이 발생한 시설은 체포된 불법 체류자가 구금시설로 배치되기 전 임시로 머무르는 곳이다.
용의자 조슈아 잔(29)은 현장에서 스스로 목숨을 끊었다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 용의자는 2020년 텍사스주에서 민주당 예비선거에 투표했고, 지난해는 오클라호마주에서 무소속 유권자로 본선거에 투표했다. 2015년 대마초 판매 혐의로 기소되는 등 경범죄 기록이 있으나 정치에 대한 뚜렷한 관심은 없었다고 NYT는 전했다.
트럼프는 “커크 암살 이후 계속되는 급진 좌파 테러리스트의 공격은 반드시 중단돼야 한다”며 “우리는 이미 안티파(반파시즘·반인종주의 좌파운동)를 테러 조직으로 지정했고 이번 주에 이들 국내 테러 조직을 해체하기 위한 행정명령에 서명할 것”이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사