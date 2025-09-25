중년 혈당 관리·체지방 조절… 일석이조 효능
정관장 혈당 관리 브랜드 ‘GLPro’가 추석을 맞아 다음 달 9일까지 인바디 체중계 사은품 자동 응모 프로모션을 진행한다. 정관장 멤버십 회원을 대상으로 GLPro 제품 40만원 이상 구매 고객 중 100명을 추첨해 인바디 H40을 증정한다. 인바디 H40은 45만원 상당의 가정용 프리미엄 인바디 체중계이다. 인바디 H40를 사용하면 손쉽게 건강 상태를 확인할 수 있다. 추첨 결과는 10월 말 개별적으로 안내할 계획이다.
GLPro는 출시 7개월 만에 누적 매출 103억원을 달성했다. 정관장의 대표 제품인 ‘에브리타임’보다 빠른 속도다. 정관장 관계자는 “혈당 관리와 체지방 조절을 동시에 돕는 차별화된 기능성이 소비자의 눈길을 사로잡은 것”이라고 설명했다.
GLPro는 식품의약품안전처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 정관장 홍삼을 주원료로 한다. KGC인삼공사 연구진이 40세 이상 성인 98명을 대상으로 진행한 임상시험에서 GLPro 섭취군은 공복혈당 9.07%, 식후혈당 11.28%, 당화혈색소 1.68% 감소했고 인슐린 저항성은 22.8% 개선, GLP-1 수치는 9.9% 증가해 혈당과 식욕을 동시에 조절할 수 있다는 걸 입증했다.
홍삼은 단순한 피로 개선을 넘어 반복적으로 발생하는 혈당 급상승 문제에 대응할 수 있다. 순간적으로 치솟는 혈당은 피로와 집중력 저하를 유발하고, 장기적으로 건강 전반에 부담을 준다.
정관장 관계자는 “앞으로도 GLPro는 다양한 혜택과 과학적으로 증명된 효능을 통해 소비자의 건강을 지원할 것”이라고 말했다.
