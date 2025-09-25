장인이 직접 고른 최고의 어묵만 모았다
삼진어묵
삼진어묵이 추석을 앞두고, 디자인과 구성 리뉴얼을 통해 업그레이드된 선물세트를 출시했다. 프리미엄 라인 ‘이금복 명품 특호’와 ‘이금복 명품 세트’에는 삼진어묵 공식 온라인몰에서 활용할 수 있는 25% 할인 쿠폰이 제공된다. 오는 30일까지 선물세트를 20·50·80·100개 이상 대량 구매하면 2~10%를 할인해 판매한다.
프리미엄 라인의 이금복명품세트는 삼진어묵 창업주의 며느리로 30년 이상 수제어묵을 만들어온 이금복 어묵 장인이 엄격한 기준으로 직접 엄선한 어묵들로 구성된 선물세트다. 이번 추석에는 각종 나물을 활용한 어묵에 더해 안주·간식용 신제품과 전복, 가리비, 새우, 문어 등 명태살 100% 해산물 제품을 포함해 구성을 리뉴얼 했다.
이금복명품세트 특호(약 3.7㎏)는 각종 고급 수제어묵 등으로 삼진어묵 세트 상품 중 최고급 선물세트로서의 품격을 더욱 높였다. 이 선물세트는 명절 기간 중 1350개 한정 수량으로 판매한다. 이금복명품세트(약 2.7㎏)는 이금복 명품 어묵탕과 각종 명품 어묵, 전골 소스를 더해 선물의 가치를 높였다.
삼진어묵 ‘어묵 선물세트’는 삼진어묵 3대 경영인 박용준 대표가 본격적으로 어묵 산업에 뛰어들며 어묵 선물 문화를 형성하기 위해 기획·출시됐다. 명절마다 조기 완판되며 인기 선물로 거듭났다. 삼진어묵 ‘2025 추석 명절 선물세트’는 오는 30일까지 전화 주문(051-412-5468) 또는 온라인 주문(www.samjinfood.com)으로 구입할 수 있다. 모든 선물세트 상품은 삼진어묵 전국 직영점에서 현장 구입도 가능하다. 최대 생산 수량을 초과하면 조기 마감될 수 있다.
