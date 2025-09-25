셰프·호텔리어가 엄선, 실속형부터 최고급 상품까지 선물세트 마련
조선호텔앤리조트
조선호텔앤리조트가 90여종의 카테고리 상품들을 실속형부터 최고급까지 다양하게 구성해 ‘2025 조선호텔 추석 선물세트’를 선보인다. 미식, 라이프스타일, 호텔 상품권 등을 조선호텔앤리조트의 셰프와 호텔리어가 엄선해 마련했다.
조선호텔 셰프의 안목과 엄격한 기준을 바탕으로 준비한 정육 세트는 매년 가장 사랑받는 품목이다. 대표 상품으로는 ‘한우 정성 세트’, ‘명품 한우 스테이크 세트’ 등이 있다. ‘명품 한우 시그니처 NO.9 세트’는 100마리 중 5마리 정도만 해당하는 1++등급의 한우 중에서도 극소량만 생산되는 최고 등급 한우 부위에 블랙 트러플 슬라이스와 화이트 트러플 버터를 곁들였다. 수산 제품으로는 ‘법성포 영광 굴비’, 제주 해역에서 수확한 ‘제주 진 은갈치’, ‘제주 건옥돔’ 등이 준비됐다.
기억에 오래 남는 특별한 명절 선물로 리빙제품도 있다. 올해는 조선호텔앤리조트의 플라워 부티크 브랜드 ‘격물공부’가 선보이는 분재와 호접난이 더해졌다. 도예가 이기조·김정옥 작가의 작품을 처음 선보인다. 백자 2인 반상기 세트, 청화 도자 도시락합 등을 예술성과 실용성을 갖춘 상품으로 제안한다. 침구 브랜드 ‘더 조선호텔’의 프리미엄 침구와 바스 세트도 스테디셀러다.
조선호텔앤리조트가 운영하는 9개 호텔과 레스토랑, 골프장에서 사용할 수 있는 조선호텔 상품권도 마련됐다.
호캉스, 미식, 레저까지 조선호텔앤리조트가 제공하는 다양한 라이프스타일 콘텐츠를 즐길 수 있다. 이번 추석 선물세트는 SSG닷컴, 컬리 등 온라인 채널과 신세계 백화점 본점, 강남점, 센텀시티점 등 8개 매장에서 만날 수 있다.
