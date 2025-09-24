“은퇴 뒤 안정적 수익 기대”… 태양광 발전업 창업 급증
사업 진입하기 비교적 쉽기도
지난해에만 3.6만개 이상 늘어
태양광 발전업 사업체가 지난해에만 3만6000개 넘게 늘며 고령층 창업 열풍을 이끈 것으로 나타났다. 은퇴 이후에도 안정적인 수익을 기대할 수 있고, 사업 진입이 비교적 쉬운 구조가 창업 증가를 부추긴 요인으로 분석된다.
통계청이 23일 발표한 ‘2024년 전국사업체조사 결과(잠정)’에 따르면 지난해 전체 사업체 수는 635만3673개로 1년 전보다 10만7184개(1.7%) 증가했다. 전기·가스·증기업(3만7064개)이 전년보다 무려 33.7% 증가하며 전체 지표를 끌어올렸다. 산업 종사자 수도 21만3081명으로 1년 전보다 3만7768명(21.5%)이 늘어났다.
특히 태양광 발전업은 3만6396개 늘어나며 증가율 34.1%를 기록했다. 김혜련 통계청 경제총조사과장은 “퇴직한 고연령대의 태양광 창업이 늘어난 것으로 파악하고 있다”며 “비교적 쉽게 사업체를 열 수 있는 데다 생산한 전기는 한국전력공사에서 지속적으로 매입해 안정적인 수입원이 보장되기 때문에 창업 유인으로 작용한 것 같다”고 설명했다.
퇴직 후 충남 서산 지역에서 태양광 발전업을 시작한 고재요(62)씨는 “여러 노후 대책을 고민하다가 실패 위험이 적고 전문 면허나 지식이 필요 없는 태양광 사업을 선택했다”며 “은퇴 전 수준에는 미치지 않지만 매달 안정적인 소득이 발생하고 있다”고 말했다.
정부의 재생에너지 전환 정책에 속도가 붙으면서 창업 부담이 줄어든 영향도 있다. 내년 산업통상자원부의 재생에너지 관련 예산은 1조2703억원으로 올해보다 42% 늘었다. 이 중 영농형 태양광, RE100 산업단지, 햇빛·바람 연금 등 신재생에너지 금융 지원사업에 쓰일 예산은 내년 6480억원으로 역대 최대 규모로 증가했다.
다만 현장에서는 아직 창업을 위한 제약이 많다는 목소리가 나온다. 고씨는 “개발행위 인허가를 받을 때 지방자치단체마다 조례를 통해 해당 지역 주민들의 동의서를 받게끔 하는데, 이때 민원 해결 비용이 크게 발생해 인허가를 포기하는 경우도 있다”며 “비합리적인 법률 조항을 완화할 필요가 있다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
