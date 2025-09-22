금융·외환시장, 신흥국보다 충격에 취약
한은, 구조개선·WGBI 편입 제시
한국 금융·외환시장이 선진국은 물론 필리핀, 말레이시아 같은 신흥국과 비교해도 대외 충격에 더 취약하다는 한국은행의 분석이 나왔다.
한은이 22일 발표한 ‘금융·외환시장 심도(깊이)를 고려한 정책대응 분석’ 보고서를 보면 한국의 유위험 금리평형(UIP) 프리미엄 반응계수는 2.11% 포인트로 2004~2024년 기준 8개 선진국 평균(0.41% 포인트)은 물론 9개 신흥국 평균(1.68% 포인트)보다 높았다.
UIP 프리미엄이란 글로벌 리스크가 발생 시 외국 투자자들이 자금을 빌려주면서 요구하는 추가 비용을 의미한다. 계수가 높을수록 해당국 금융·외환시장의 깊이가 얕아 외부 충격에 민감하다는 뜻이다. 조사 대상국 중 한국보다 유의미하게 UIP 프리미엄 상승 폭이 큰 나라는 5% 안팎의 남아프리카공화국뿐이었다.
한국처럼 시장의 깊이가 얕은 국가에서는 대외 충격으로 인한 환율 상승 영향도 더 컸다. 보고서에 따르면 심도가 얕다고 판정된 국가의 환율 상승 폭은 심도가 중간 수준인 국가보다 0.39% 포인트, 깊음으로 평가된 국가보다는 1.05% 포인트 더 컸다.
다만 한은은 정부에서 추진 중인 외환시장 구조개선 방안, 내년으로 예정된 세계국채지수(WGBI) 편입이 한국 금융·외환시장의 심도 제고에 기여할 것으로 봤다. 통상 금융·외환시장의 심도를 개선하기 위해서는 시장으로 유입되는 자금 규모를 키워야 한다.
