SK스토아 “업계 최초 AI 쇼호스트 적용”
SK스토아는 업계 최초로 인공지능(AI), 실시간 양방향 소통, 몰입형 UI·UX를 적용한 방송화면 전면 개편을 단행했다고 18일 밝혔다.
이번 개편은 AI 커머스 경쟁력 확보, 시청·구매 여정 최적화, 개인화 쇼핑 강화 등 세 가지를 핵심 목표로 삼았다. 녹화 방송이라는 기존 데이터홈쇼핑의 구조적 한계를 극복한다는 포부다. 지난해 선보인 AI 쇼호스트는 특허 기술을 기반으로 음성과 립싱크, 표정·시선·동작까지 자연스럽게 구현할 수 있게 고도화됐다. 방송 상황에 맞춰 캐릭터의 동작·시선·표정을 자연스럽게 제어·변화할 수 있다.
실시간 양방향 소통 기능도 강화했다. 라이브톡, 상품 문의, 주문 현황 확인, 경품 추첨 등 다양한 기능을 통해 고객이 직접 방송에 참여하는 것이 가능해졌다. 양맹석 SK스토아 대표는 “AI와 데이터 활용을 높여 TV와 모바일에서 최적의 경험을 제공하는 퍼스트 무버로 자리매김하겠다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사