‘피자가게 칼부림’ 피의자 신상 공개… 41세 점주 김동원

서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 피의자 신상정보가 16일 공개됐다.
서울경찰청은 신상정보공개 심의위원회를 열고 살인 혐의를 받는 피자가게 점주 김동원(41·사진)의 신상정보를 공개키로 했다고 밝혔다. 심의위는 “인테리어 공사 이후 보수 문제와 관련해 불만을 품고 3명을 살해하는 등 피해의 중대성, 범행의 잔인성이 인정된다”며 “범행 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단했다”고 설명했다.
서울경찰청 홈페이지에 공개된 김동원의 신상정보는 다음 달 16일까지 공개된다. 경찰은 김동원도 공개 결정에 이의가 없다는 의사를 밝혔다고 덧붙였다.
김동원은 지난 3일 자신이 운영하는 관악구 조원동 피자 프랜차이즈 가맹점에서 본사 임원과 인테리어 업자 부녀 등 3명을 주방에 있던 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 그는 피해자들에게 매장 인테리어 관련 무상 수리를 요구했지만 거절당하자 격분해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
김동원은 현장에서 스스로 목숨을 끊으려다 부상을 입은 뒤 일주일간 병원에서 치료를 받았다. 퇴원 직후 경찰에 체포된 뒤 지난 12일 구속됐다.
