경찰, 방시혁 공개소환… 1900억 부당이득 혐의 조사
방측 “상장 당시 법률 준수” 혐의 부인
경찰이 상장 과정에서 기존 투자자들을 속여 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장을 처음으로 공개 소환했다(사진).
서울경찰청 금융범죄수사대는 15일 자본시장법 위반 혐의를 받는 방 의장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 방 의장은 이날 오전 9시55분쯤 수행원 없이 남색 정장 차림으로 서울 마포구 서울청 광역수사단 청사에 출석했다. 취재진 앞에 10초가량 멈춰선 그는 “저의 일로 심려를 끼쳐 송구하다. 조사에 성실히 임하겠다”고 짧게 답한 후 청사로 들어갔다.
방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 투자자들은 방 의장의 말을 믿고 보유 지분을 SPC에 넘겼는데, 하이브는 당시 IPO 사전 절차인 지정감사 신청 등을 진행 중이었다는 게 경찰의 판단이다. 수사당국은 방 의장이 하이브의 IPO가 성사된 이후 사전에 맺은 비공개 계약에 따라 주식 매각 차익의 30%를 받는 등 약 1900억원의 부당이득을 거둔 것으로 보고 있다.
경찰은 지난 6월 30일 여의도 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장 심사 관련 자료를 확보했다. 경찰과 별도로 검찰의 지휘를 받는 금융감독원 특별사법경찰관도 방 의장의 부정거래 의혹을 조사하고 있다. 이에 대해 방 의장 측은 “상장 당시 법률과 규정을 준수하며 진행했다”며 혐의를 부인했다. 하이브 관계자는 “방 의장뿐 아니라 기존 투자자들 역시 큰 수익을 거두며 지분을 매도했다”면서 “사기 혐의라는데 피해자는 없는 이상한 사건”이라고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
