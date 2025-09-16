초기 치매 처방 의약품 잇단 퇴출에… 빈틈 파고든 건기식

[And 건강]

효과 근거 부족 건기식 의존하다

전문가와 상담 치료 늦어지면

뇌 건강 관리 골든타임 놓칠 수도

치매 진료 장면. 최근 건강기능식품 등 전문가 상담 없이 쉽게 구입할 수 있는 뇌 기능 개선제들이 크게 늘고 있어 사용에 경각심이 필요하다. 게티이미지뱅크

한국이 초고령사회에 들어서면서 노인성 질환인 치매와 전(前) 단계인 경도 인지장애(MCI), 주관적 인지장애(SCD) 관리의 중요성이 커지고 있다. 덩달아 기억력 개선이나 인지 기능 보호, 치매 지연에 효과적인 약제에 대한 대중의 관심이 높다.



하지만 과거 MCI나 초기 치매 환자에 폭넓게 처방되던 의약품들이 최근 퇴출되거나 건강보험 축소가 예상되면서 인지 기능 개선제 시장의 판도가 바뀌고 있다. 그 빈틈을 뇌 영양제나 건강기능식품이 파고들고 있다. 특히 다양한 건기식 제품들이 인지 기능 개선 기능이 있다고 광고하고 있지만 효과의 근거가 아직은 부족해 경각심이 필요하다는 지적이 나온다.



대한치매학회 정책 이사인 최호진 한양대 구리병원 신경과 교수는 최근 한국의학바이오기자협회와 공동 주최한 심포지엄에서 “뇌 건강에 대한 관심이 늘면서 관련 건강기능식품 인기가 증가하고 있는데, 건기식에 의존하며 전문가와 상담 치료가 늦어지면 정말 중요한 관리 시기를 놓칠 수 있다”고 경고했다.



치매는 단번에 발병하는 게 아니라 스스로는 기억력이나 집중력이 떨어졌다고 느끼지만 일상에 지장이 없고 객관적 검사에서도 이상이 없는 SCD 단계→ 검사에서 기억력 등 인지 기능 저하가 일부 확인되지만 일상생활은 가능한 MCI 단계→독립적인 일상생활이 불가능한 치매로 이어지는 연속선상에서 점진적으로 진행된다. 특히 중증 치매가 되면 사실상 회복이 어려워 조기 관리가 관건이다. 전문가들은 “주관적 인지저하 단계라 하더라도 전문가 상담을 받으면 관리 방향이 좋아진다”고 조언한다.



은행잎 추출물 ‘포스트 콜린’ 주목



인지 기능 개선제 시장은 크게 의사 처방이 필요한 전문의약품, 약국에서 살 수 있는 일반의약품 뇌영양제, 온라인·소매점·약국 등에서 구할 수 있는 건기식으로 구분된다.



처방 의약품은 근래 아세틸엘카르니틴, 옥시라세탐 등 뇌 기능 개선 성분 약물들이 유효성 입증에 실패해 시장에서 퇴출당했다. 게다가 현재 가장 많은 비중을 차지하는 콜린알포세레이트 제제도 치매 미진단 환자에 대해 본인 부담률을 기존 30%에서 80%로 상향하는 보건복지부 고시가 발표됐고 제약사가 제기한 소송에서 대법원이 정부 손을 들어줌으로써 급여 축소와 시장 퇴출 가능성까지 예상되고 있다. 콜린 제제의 급여 축소로 환자 부담이 늘 경우 대체 약물로는 은행잎 추출물과 니세르골린이 거론된다.



특히 은행잎 추출물이 ‘포스트 콜린’으로 주목받고 있다. 다수 연구를 통해 은행잎 추출물 240㎎의 MCI, 치매 환자 대상 인지 기능 향상 효과가 입증됐다. 한 연구에선 SCD 단계에서도 인지적 유연성이 유의하게 높아지는 것으로 확인됐다. 아시아신경인지질환 전문가 그룹(ASCEND)은 2021년 합의문을 통해 은행잎 추출물 240㎎을 MCI, 알츠하이머 치매, 혈관성 치매, 혼합형 치매 치료 전략의 일부로 최고 수준(Class 1, level A)의 사용 권고를 한 바 있다.



또 순천향대병원 양영순 교수와 용인효자병원 곽용태 박사 연구팀은 지난 8월 국제 학술지(Frontiers in Neurology)에 은행잎 추출물 240㎎이 알츠하이머성 MCI 환자의 인지 기능 보호와 치매로의 진행을 늦춰준다는 연구 결과를 발표하기도 했다. 연구팀은 “은행잎 추출물이 인지기능 개선뿐만 아니라 알츠하이머병 원인 물질인 아밀로이드베타의 응집을 억제해 치매의 근본적 진행을 늦출 가능성을 확인했다”고 밝혔다.



또 다른 의사 처방약인 니세르골린은 뇌혈류 개선과 아세틸콜린(신경 전달 물질) 분비 촉진 작용을 통해 인지 기능 향상에 도움을 주는 성분이다. 주로 혈관성 치매나 뇌경색 후 인지 저하 환자에게 처방된다. 현재 전문 의약품 시장은 지난해 기준 약 6500억원 규모로 콜린 제제(5700억원)가 가장 많은 비중을 차지하고 은행잎 추출물(770억원), 니세르골린(72억원) 순이다.



건기식, 의학적 효과 근거 부족





일반 의약품인 뇌영양제는 대부분 은행잎 추출물(60㎎)과 인삼(40%) 복합제로 다양한 제품이 출시돼 있다. 제약사들이 유명 모델을 기용해 마케팅 경쟁을 벌이고 있다. 다만 함유된 은행잎 추출물의 함량이 낮아 하루 2개를 복용하더라도 120㎎으로 의학적 효과가 입증된 함량(240㎎)에는 부족하다. 또 약사의 복약 지도가 이뤄지지만 인지 기능에 대한 정확한 검사나 진단이 수반되지 않는 점을 감안해야 한다.



건강기능식품은 지난해 시장 규모가 1조1800억원으로 뇌 기능 개선제 영역에서 가장 덩치가 크다. 대두와 해바라기 씨앗에서 추출한 포스파티딜세린 함유 제품의 성장세가 두드러진다. 이 밖에 홍삼, 은행잎 추출물, 오메가3 등 성분 제품이 혈행 개선, 기억력 개선, 인지 능력 향상에 도움을 줄 수 있다고 홍보한다. 하지만 어디까지나 식품으로 기능성을 인정받은 만큼 의약품처럼 치료나 의학적 효과를 나타낼 순 없다.



최호진 교수는 15일 “전문가 상담 없이 쉽게 살 수 있는 뇌 기능 개선제가 굉장히 비싼 값에 팔리고 있는데 그 제품의 효과가 있는지는 근거가 부족하고 만일 근거가 있더라도 굉장히 고용량으로 복용해야 효과가 있을까 말까 한다”면서 “건기식에 경각심을 갖고 정확한 인지 기능 평가와 체계적 검사, 전문가 상담을 통한 조기 치료가 우선돼야 한다”고 강조했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



