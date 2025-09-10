폴란드, 영공 침범 러 드론 격추… “침략 행위” 비난
전투기 출격 등 이례적 무력 대응 “나토 대응 시험하는 의도적 도발”
폴란드가 자국 영공을 침범한 러시아 드론을 격추시켰다. 북대서양조약기구(NATO·나토)의 대응을 시험하려는 러시아의 의도적 도발이라는 관측이 나온다.
도날트 투스크 폴란드 총리는 10일(현지시간) 엑스에서 “합동참모본부 작전사령관으로부터 우리 영공을 침범한 드론을 요격했다는 보고를 받았다”고 밝혔다. 브와디스와프 코시니아크카미시 국방장관은 “레이더망에 포착된 10여개의 물체를 추적했으며 잠재적 위협이 될 수 있는 목표물을 요격했다”고 설명했다.
폴란드 공군은 드론이 영공을 침범했을 때 전투기를 긴급 출격시켰고, 수도 바르샤바 등지의 공항 4곳이 폐쇄됐다. 폴란드군은 “전례 없는 영공 침범이며 국민의 안전을 실질적으로 위협한 침략 행위”라고 러시아를 비난했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스에서 “최소 8대의 이란제 샤헤드 공격용 드론이 폴란드로 향했다. 유럽에 극도로 위험한 전례가 될 것”이라며 강력 대응을 촉구했다.
러시아 드론은 우크라이나를 공습하던 중 일부가 대열을 이탈해 폴란드 영공을 침범한 것으로 보인다. BBC에 따르면 전날 밤부터 이날 새벽 사이 우크라이나 상공에서 100대 이상의 드론이 목격됐고, 그중 여러 대가 방향을 바꿔 폴란드로 넘어갔다. 피신하던 우크라이나인들은 드론이 폴란드로 날아가는 장면을 소셜미디어에 올리며 폴란드어로 ‘대피하라’고 적었다.
폴란드는 동남쪽에 우크라이나와 국경을 맞댄 나토 회원국이다. 우크라이나 서부를 공습하던 러시아 드론 중 극소수가 폴란드 영공으로 넘어간 사례는 있었지만 여러 대가 영공을 침범하고 폴란드가 군사적으로 대응한 것은 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 처음이다.
BBC는 “서방국의 대응을 시험하려는 러시아의 의도적 행동일 가능성이 있다”며 “러시아 드론을 격추시킨 적 없는 폴란드와 나토가 새로운 영역에 진입했다”고 평가했다. 미 국방부 차관보를 지낸 짐 타운센드는 “영공을 침범한 드론이 한 대라면 실수겠지만 여러 대라면 실수로 보기 어렵다”고 지적했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
