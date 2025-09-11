KB금융, 푸드트럭 타고 농촌서 보이스피싱 예방 교육
KB금융그룹과 농림축산식품부는 11일부터 디지털·금융 정보 격차로 어려움을 겪는 농촌 지역 주민을 위해 ‘KB착한푸드트럭’과 연계해 ‘찾아가는 보이스피싱 예방 교육’을 추진한다고 10일 밝혔다.
이번 교육은 농식품부가 2011년부터 진행해온 대학생 농촌 재능 나눔 활동과 KB금융의 예방 교육을 결합한 형태로 진행된다. KB금융이 보이스피싱 예방 교육 콘텐츠를 제작해 제공하면 대학생 봉사단이 안내·교육 등 현장 운영을 지원하는 식이다. KB착한푸드트럭은 교육자료와 간식을 배포하는 이동형 허브 역할을 맡는다.
KB금융과 봉사단은 전북 진안군을 시작으로 경북 구미, 전남 담양 등 농촌 지역 주민을 대상으로 최신 보이스피싱과 스미싱 수법을 교육할 예정이다.
