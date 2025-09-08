트럼프 “韓기업이 美인력 훈련”… 기업들 “가르치면 떠나”
취업비자 문제 해결 의사 밝혀
구금 한국인 이르면 내일 출발
도널드 트럼프(사진) 미국 대통령은 7일(현지시간) 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인 근로자 300여명이 이민 당국에 체포된 사태와 관련해 “미국에 투자한 기업들이 자체 인력을 신속하고 합법적으로 데려올 수 있도록 만들겠다”고 밝혔다. 미국 진출 한국 기업들의 숙원이자, 이번 사태의 핵심 배경으로 꼽히는 비자 문제를 해결하겠다는 의사를 밝힌 것이다. 트럼프 대통령은 동시에 “우리가 반대급부로 요구하는 것은 미국인 노동자를 고용하고 훈련시키는 것”이라고 부연했다. 결국 미국인을 더 많이 채용하라는 요구인데, 이에 대해 국내 업계에선 “현지 인력을 훈련시켜 현장에 투입하는 게 말처럼 쉽지 않다”는 푸념이 나왔다.
트럼프는 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 취재진과 만나 “우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있다”며 “지금 이 나라에 배터리에 대해 아는 인력이 없다면 우리가 그들(한국)을 도와 일부 인력을 불러들여 우리 인력이 배터리·컴퓨터 제조, 선박 건조 같은 복잡한 작업을 할 수 있도록 훈련시키게 해야 한다”고 말했다.
트럼프는 자신의 SNS 트루스소셜에 올린 글에서도 “모든 외국 기업들에 미국 이민법을 존중할 것을 촉구한다”고 강조한 뒤 “우리는 당신들이 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하기를 권장한다. 그것을 신속하게 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”고 말했다.
트럼프 대통령의 이런 태도는 구금된 한국인 근로자들을 ‘불법체류자’로 규정했던 사태 초기와는 다소 기류가 달라진 것이다. 미국 정부가 해외 기업에 대규모 투자를 유도 내지 압박하면서 정작 현장에 필요한 기술 인력에 대한 비자 발급을 제한하는 건 모순이라는 지적이 미국 현지에서도 제기된 점을 의식한 발언으로 풀이된다.
한국 기업들은 구금 사태가 터진 조지아주를 비롯해 미시간 인디애나 텍사스 등 미국 각지에서 생산 시설을 새로 짓거나 확충하는 중이다. 지금까지 미국에 대규모 투자를 했거나 하겠다고 발표한 한국 기업은 20여곳으로, 대부분 전기차 배터리 반도체 철강 조선 등 제조업 중심이다.
복잡한 기술과 장비, 정밀한 공정을 다룰 수 있는 숙련된 인력이 필수적인 분야다. 특히 공장 가동 초기에 공기를 맞추려면 한국의 전문 기술 인력을 보낼 수밖에 없는데 정식 취업비자(H-1B)는 쿼터가 제한돼 있고 절차도 까다롭다보니 전자여행허가제(ESTA)나 단기상용비자(B-1)로 우회하는 편법이 관행처럼 이어져 왔다.
한 배터리 기업 관계자는 “공장을 다 짓고 난 뒤 단순 공정에는 현지 인력을 투입할 수 있겠지만 그 외의 영역은 일정 수준의 기술과 경험을 갖추지 않으면 일하기가 현실적으로 쉽지 않다”며 “미국 사람들을 훈련시켜 그런 수준에 올려놓으려면 최소 수 년의 시간이 필요하다”고 말했다. 다른 관계자는 “기껏 훈련시켜 놨는데 다른 곳으로 이직해버리면 기술을 내주는 셈”이라며 “조지아주 같은 곳은 비교적 괜찮은 공장이 많아 퇴사율이 높다고 들었다”고 전했다. 한 업체 관계자는 “미국 측 얘기는 우리 돈 넣어서 우리 기술도 다 내주라는 말인데 그건 투자하지 말라는 것”이라며 “인력을 다 현지화해서 그쪽 사람들만 써서 진행하라는 것은 그 자체가 불가능한 멍텅구리 같은 얘기”라고 격한 반응을 보였다.
구금 중인 한국인 근로자 300여명은 이르면 10일(미 동부시간) 한국으로 돌아오는 전세기를 탈 수 있을 전망이다. 조기중 워싱턴 총영사는 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 앞에서 취재진과 만나 한국 직원들의 귀국 시점에 대해 “수요일(10일) 정도로 생각하고 있다”며 “희망하는 분들을 최대한 신속히 한국으로 보내드리기 위해 최대한 노력하고 있다”고 말했다.
포크스턴(조지아주)=임성수 특파원, 나성원 권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
